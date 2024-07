L'une des trois unités de la centrale électrique de Gusinoozyorskaya, dans la région russe de Bouriatie, en Sibérie orientale, s'est arrêtée mardi, privant d'électricité des dizaines de villes et de villages, a déclaré le gouverneur de la région, Alexei Tsydenov.

La cause de l'arrêt n'a pas encore été établie et l'électricité sera rationnée pendant un certain temps, a écrit M. Tsydenov sur l'application de messagerie Telegram.

La centrale est exploitée par Inter RAO.