Les autorités de la ville russe d'Orenbourg ont appelé les habitants à évacuer immédiatement les lieux vendredi en raison de la montée rapide des eaux après que les principaux cours d'eau sont sortis de leur lit sous l'effet d'un déluge de neige fondante.

L'eau est également montée en flèche dans une autre région russe - Kurgan - et au Kazakhstan voisin, les autorités ont déclaré que 100 000 personnes avaient été évacuées jusqu'à présent, car le réchauffement rapide des températures a fait fondre la neige et la glace lourdes et a délogé l'eau et la boue emprisonnées dans certains endroits.

Les autorités régionales ont demandé l'évacuation massive de certaines parties de la ville d'Orenbourg, qui compte un demi-million d'habitants. Elles ont indiqué que le niveau du fleuve Oural avait atteint 11 mètres et 43 centimètres, contre 10,87 mètres la veille, et que la situation était désormais périlleuse.

"Une sirène retentit dans la ville. Il ne s'agit pas d'un exercice. Une évacuation massive est en cours", a déclaré Sergei Salmin, le maire de la ville, sur l'application de messagerie Telegram.

"La situation des inondations à Orenbourg est extrêmement dangereuse. Au cours des dix dernières heures, le niveau de l'eau dans l'Oural a augmenté de 40 cm et atteint désormais 1 143 cm. Ces niveaux sont dangereux".

Il a appelé les habitants à rassembler leurs documents, médicaments et objets de première nécessité et à abandonner leurs maisons.

Alexei Kudinov, maire adjoint d'Orenbourg, avait déclaré plus tôt que plus de 360 maisons et près de 1 000 terrains avaient été inondés pendant la nuit. Il a ajouté que le déluge devrait atteindre son apogée vendredi et commencer à se calmer dans deux jours.

Le village de Kaminskoye, dans la région de Kurgan, a également été évacué vendredi matin après que le niveau de l'eau y a augmenté de 1,4 mètre pendant la nuit, a déclaré le gouverneur régional de Kurgan, Vadim Shumkov, sur l'application de messagerie Telegram.

Kaminskoye est une localité située le long de la rivière Tobol, qui traverse également le centre régional de Kurgan, une ville de 300 000 habitants. M. Shumkov a déclaré qu'un déluge pourrait atteindre Kurgan dans les prochains jours.

"Nous ne pouvons qu'espérer que la plaine inondable s'étende et que le sol absorbe autant d'eau que possible sur son passage", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un barrage était en train d'être renforcé à Kurgan.

Kurgan abrite un élément clé du complexe militaro-industriel russe : une usine géante qui produit des véhicules de combat d'infanterie pour l'armée, très demandés en Ukraine où l'armée russe est à l'offensive dans certaines régions.

Aucun rapport n'indique que l'usine, Kurganmashzavod, ait été touchée jusqu'à présent.