KYIV, 1er juin (Reuters) - La Russie a lancé samedi une vaste attaque aérienne à l'aide de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont des installations ont été touchées dans cinq régions différentes, ont dit les autorités ukrainiennes.

Ukrenergo, exploitant du réseau électrique ukrainien, a dit que des équipements avaient été endommagés dans les régions de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, de Zaporijjia et Dnipropetrovsk dans le sud-est, de Kirovohrad dans le centre et d'Ivano-Frankivsk dans l'ouest.

"Ce matin, les Russes ont lancé une nouvelle attaque contre les installations énergétiques ukrainiennes. Depuis mars, c'est déjà la sixième attaque massive, complexe de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques civiles", a dit Ukrenergo.

Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont abattu 35 des 53 missiles russes et 46 des 47 drones, a affirmé le commandement des forces aériennes ukrainiennes.

DTEK, premier fournisseur privé d'électricité en Ukraine, a déclaré que ses deux centrales thermiques avaient été touchées durant cette attaque et des équipements "sérieusement endommagés".

Les différentes autorités régionales ont déclaré que les pompiers s'efforçaient d'éteindre des incendies sur plusieurs sites.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. (Rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey)