Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra en tête-à-tête avec le Premier ministre indien Narendra Modi à Moscou lundi, a annoncé le Kremlin.

M. Modi est arrivé dans la capitale russe plus tôt dans la journée pour une visite d'État de deux jours. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'un point de presse que M. Poutine et M. Modi se rencontreraient de manière informelle dans la soirée et auraient l'occasion de s'entretenir "en tête-à-tête avec un ordre du jour libre".

Un haut fonctionnaire indien a déclaré la semaine dernière que la correction du déséquilibre commercial entre l'Inde et la Russie et la libération des citoyens indiens qui ont été incités à participer à la guerre en Ukraine figureraient parmi les principales priorités de M. Modi à Moscou.