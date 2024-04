par Steve Holland et Susan Heavey

WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - - La Chine soutient les efforts de guerre de la Russie en Ukraine en aidant Moscou à augmenter sa production de défense grâce à des machines-outils, des composantes microélectroniques, des technologies de drones et de missiles de croisière, ont déclaré vendredi des dirigeants américains sous couvert d'anonymat.

Le président américain Joe Biden a abordé ce sujet avec le président chinois Xi Jinping lors de leur récent entretien téléphonique, selon ces dirigeants, qui ajoutent que le sujet est au menu des discussions entre les Etats-Unis et leurs alliés en Europe et dans le monde.

Un des dirigeants affirme que les produits chinois comblent des manquements dans le cycle de production de la défense russe et aide Moscou à mener son "expansion la plus ambitieuse en termes de défense depuis l'ère soviétique et à un rythme plus rapide qu'imaginé dans ce conflit".

"Selon nous, l'action la plus décisive à notre disposition pour soutenir l'Ukraine est de convaincre la Chine d'arrêter d'aider la Russie à reconstituer sa base industrielle militaire. La Russie aurait du mal à mener sa guerre sans l'aide de la Chine", a déclaré un des responsables américains.

Certaines des informations partagées avec les journalistes se basent sur des renseignements déclassifiés et esquissent un large éventail de procédés utilisés par Pékin pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

La Russie a probablement utilisé des machines-outils importées de Chine pour augmenter sa production de missiles balistiques, selon les responsables.

En 2023, 90% des importations russes en microélectroniques provenaient de Chine et ont été utilisés pour produire des missiles, chars et appareils aériens, selon les dirigeants.

Selon eux, les entreprises chinoises Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd, et Hikvision fournissent des composants optiques pour les systèmes russes dont des chars et des véhicules blindés.

La Chine et la Russie travailleraient en partenariat pour produire des drones depuis le territoire russe, toujours selon les dirigeants américains.

(Version française Zhifan Liu)