La Bourse de Moscou suspend les transactions sur le franc suisse

La Bourse de Moscou a déclaré qu'elle suspendrait à partir de mardi les transactions du franc suisse par rapport au rouble et au dollar américain après l'adoption par la Suisse de nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie.

La Bourse de Moscou, la plus grande de Russie, a déclaré qu'elle avait des difficultés à effectuer des transactions dans la monnaie suisse en raison des nouvelles restrictions commerciales imposées par la Suisse la semaine dernière. "La suspension des opérations est due aux difficultés à effectuer des règlements en francs suisses auxquelles sont confrontés les acteurs du marché et le secteur financier en lien avec les mesures restrictives imposées par la Suisse le 10 juin", a déclaré la Bourse de Moscou dans un communiqué.

L'Occident a imposé un ensemble de sanctions sans précédent à la Russie et provoqué de graves perturbations financières dans le pays afin de punir Moscou pour avoir envoyé son armée en Ukraine dans ce que le Kremlin appelle une "opération militaire spéciale". La Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, a mis à jour son train de sanctions vendredi dernier pour l'aligner sur les dernières restrictions imposées par l'UE aux entreprises, aux banques et aux particuliers de Russie et du Belarus.

La Bourse de Moscou a déclaré qu'elle recherchait une solution possible et espérait trouver un moyen de reprendre les échanges de francs suisses à l'avenir.