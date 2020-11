Le dollar chute à son plus bas contre le franc depuis janvier 2015

Zurich (awp) - Le dollar est tombé vendredi après-midi à son plus bas niveau contre le franc depuis janvier 2015, date à laquelle la Banque nationale suisse avait supprimé le taux plancher par rapport à l'euro.

A 15h09, le billet vert s'échangeait à 0,8993 dollar pour un franc, contre 0,908 USD/CHF jeudi après-midi.

Les courtiers évoquent une faiblesse prononcée de la monnaie américaine, alourdie par la probabilité croissante de voir le démocrate Joe Biden remporter l'élection présidentielle américaine. La recherche de sécurité par les investisseurs est en perte de vitesse, car un résultat électoral clair va dans l'intérêt des marchés.

Cependant, même dans ce cas, des risques subsistent car le président sortant Donald Trump a entamé des poursuites judiciaires dans plusieurs Etats. Au final, la Cour suprême pourrait décider du résultat de l'élection.

Pour les experts de Valiant Bank, l'euro et le franc tireront le plus leur épingle du jeu de cette situation.

Mais les élections américaines ne sont pas la seule explication aux difficultés actuelles du dollar. La chute massive des rendements obligataires et la baisse des attentes en matière d'inflation ont elles aussi leur part de responsabilité, note Valiant. De plus, un président américain comme Joe Biden, avec sa politique fiscale, risque de constituer une menace pour le dollar à moyen et long terme.

"Dans l'ensemble, rien ne laisse présager un billet vert fort pour l'heure, car tous les problèmes enregistrés sur les marchés actions ne sont plus prioritaires actuellement", commente Valiant.

pre/ra/md/al