Les choix des principaux responsables politiques du président turc réélu, Tayyip Erdogan, occupent le devant de la scène alors que les marchés tentent d'évaluer s'il changera de cap en faveur de l'orthodoxie économique ou s'il poursuivra des politiques largement considérées comme non viables.

On s'attend à ce qu'Erdogan profite de sa victoire aux élections de dimanche pour procéder à un vaste remaniement ministériel, en modifiant potentiellement les portefeuilles des finances et de l'économie ainsi que la direction de la banque centrale, alors que son gouvernement entame une troisième décennie.

Ces dernières années, les investisseurs étrangers se sont détournés des obligations et des actions turques, car l'économie a connu des cycles d'expansion et de récession, des épisodes d'inflation galopante et une crise monétaire qui a fait perdre à la lire plus de 90 % de sa valeur au cours de la dernière décennie. Lundi, la lire est tombée à son plus bas niveau historique.

Les interventions croissantes d'Erdogan pour stabiliser la lire et son insistance à maintenir des taux d'intérêt très bas ont exercé une pression sur le budget et le secteur financier de la Turquie. Avec l'amenuisement des réserves, peu de gens doutent que des changements soient inévitables. Mais l'ampleur et la signification de ces changements restent incertaines.

"Dans un environnement où le processus décisionnel est très centralisé, le marché ne prêtera attention à un changement dans l'équipe économique que si ce changement signale un tournant décisif dans l'élaboration des politiques", a déclaré Emre Akcakmak, du gestionnaire d'actifs East Capital, qui est investi dans des actions turques.

Les divisions en matière de politique économique sont apparues dans les jours précédant le vote de dimanche, lorsque les membres du parti au pouvoir se sont réunis pour discuter de la manière dont ils pourraient adopter une nouvelle politique de hausse progressive des taux d'intérêt et un programme de prêts ciblés.

"La décision finale concernant le poste de finmin (ministre des finances) devrait fournir des signaux forts sur les politiques économiques du nouveau mandat", a déclaré Ercan Erguzel chez Barclays, notant qu'il y avait eu des efforts pour ramener l'ancien ministre des finances Mehmet Simsek, qui était bien respecté par les marchés.

"Si les marchés voient la nomination de Simsek, ou d'une personnalité orthodoxe similaire, les attentes d'un retour rapide à l'orthodoxie se renforceraient.

D'autres craignent que les cicatrices laissées par la porte tournante dans les institutions clés de la politique économique et monétaire ne perdurent. Ces changements de personnel ont eu lieu alors qu'Erdogan mettait à l'écart les technocrates et réduisait la capacité institutionnelle de la banque centrale et du ministère des finances.

Au cours des quatre dernières années, quatre gouverneurs se sont succédé à la tête de la seule banque centrale.

"Entouré de partisans apparemment sélectionnés sur la base de leur loyauté, le danger est que les voix sensées qui restent au sein de l'AKP sont désormais trop éloignées pour avoir une quelconque influence sur les décisions de M. Erdogan", a déclaré Roger Mark, un analyste du gestionnaire de fonds Ninety One.

M. Erdogan a donné peu d'indications sur l'orientation de la politique économique dans les semaines et les mois à venir, bien qu'il ait reconnu certains problèmes auxquels est confrontée cette nation de plus de 80 millions d'habitants.

"Le sujet le plus urgent des jours à venir est de soulager les problèmes résultant de la hausse des prix due à l'inflation et de compenser les pertes de prospérité", a déclaré M. Erdogan dans son discours de victoire à Ankara, prédisant que l'inflation - qui s'élevait à environ 44 % en avril - diminuerait, tout comme l'ont fait les taux d'intérêt.

Tuncay Tursucu, fondateur de Tuncay Tursucu Research and Consulting, a déclaré que le discours d'Erdogan mettait l'accent sur une "gestion financière respectée au niveau international", ce qui laisse espérer un changement de politique.

"Toutefois, pour que cette hausse soit permanente, il est nécessaire de déterminer le cabinet, de clarifier les noms des personnes qui seront chargées de la gestion de l'économie et d'annoncer une nouvelle feuille de route, s'il y en a une, sur l'économie", a déclaré M. Tursucu.

L'optimisme préélectoral concernant les changements de politique économique s'est largement évaporé après que le score élevé d'Erdogan au premier tour ait confondu les sondages et préparé le terrain pour sa troisième décennie au pouvoir.

Thomas Gillet, directeur des notations souveraines chez Scope Ratings, a déclaré qu'un ajustement partiel du dosage des politiques était toujours possible, mais qu'il nécessiterait une planification et une mise en œuvre cohérentes pour être efficace.

"Toutefois, le président Erdogan a donné peu d'indications d'un tel revirement", a déclaré M. Gillet.