Le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire moderne de la Turquie a ravivé les craintes des habitants de l'autre côté du pays, qui redoutent qu'Istanbul ne soit une catastrophe encore plus grave, et des centaines de milliers d'entre eux se sont précipités pour trouver des logements plus sûrs.

Selon les données officielles, quelque 5 millions des 16 millions d'habitants de la plus grande ville de Turquie vivent dans des habitations à risque, étant donné qu'elle se trouve juste au nord d'une ligne de faille traversant la mer de Marmara, dans le nord-ouest du pays.

Depuis les secousses qui ont dévasté le sud-est du pays le 6 février, faisant plus de 50 000 morts, l'inquiétude s'est emparée de la métropole et a ravivé les souvenirs d'un tremblement de terre de 1999 qui avait fait 17 000 morts dans la région.

Des dizaines de milliers de bâtiments se sont effondrés lors du tremblement de terre de février, ce qui a donné lieu à des accusations selon lesquelles les normes de construction laxistes en vigueur en Turquie ont contribué à la catastrophe et a alimenté les inquiétudes concernant la solidité de nombreux bâtiments vétustes à Istanbul.

Depuis le tremblement de terre, le nombre de demandes de démolition et de reconstruction de maisons à risque - où vivent près de 500 000 personnes - a triplé à Istanbul. La ruée a également exacerbé les prix des logements locatifs, déjà très élevés.

"J'étais conscient du risque à Istanbul, mais lorsqu'un tremblement de terre d'une telle ampleur s'est produit, il est devenu plus réel et j'ai commencé à ressentir de l'anxiété", a déclaré Sevim Aydemir, 25 ans, dont l'oncle et les amis ont été tués lors du tremblement de terre dans la ville d'Antakya, dans le sud de l'île.

La crainte d'une nouvelle tragédie l'a obligée à quitter Istanbul parce qu'elle n'avait pas les moyens d'y acheter un nouvel appartement. Des craintes similaires se sont répandues après le tremblement de terre de 1999, mais se sont atténuées en temps utile.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont quitté Istanbul au cours des deux derniers mois. Ali Ayilmazdir, directeur d'une association de déménageurs, a déclaré que 15 à 20 personnes appelaient désormais les entreprises pour demander un déménagement chaque jour, contre 3 à 5 avant le tremblement de terre de février.

Cette préoccupation pour la sécurité du logement intervient à l'approche des élections du 14 mai, considérées comme le plus grand défi politique pour le président Tayyip Erdogan en vingt ans de pouvoir.

PIÉGÉS PAR LA FLAMBÉE DES LOYERS

Selon un rapport publié en 2019 par des sismologues, un séisme de magnitude 7,5 - similaire à celui de février - endommagerait au moins modérément 17 % des 1,17 million de bâtiments d'Istanbul, qui se trouve à cheval sur le détroit du Bosphore, séparant l'Europe de l'Asie.

Toutefois, les sismologues ont déclaré que la catastrophe de février n'avait pas modifié la probabilité d'un tremblement de terre à Istanbul, les deux régions étant situées sur des lignes de faille différentes.

Pourtant, de nombreux habitants se sentent pris au piège d'une crise du coût de la vie après que l'inflation a atteint en octobre un niveau record en 24 ans, dépassant les 85 %, et ils ont de moins en moins de chances de trouver du travail ailleurs.

Toute catastrophe à Istanbul aurait des répercussions sur l'économie turque, étant donné que la région de Marmara représente environ 41 % du PIB national.

Nilay, étudiante en doctorat et jeune maman, a cherché à partir mais se sent coincée car le travail de son mari dans la finance l'oblige à être en ville, alors que les quartiers plus sûrs sont hors de prix pour eux.

"Il est impossible de déménager dans des endroits réputés plus solides en raison de la hausse des prix après le tremblement de terre", a déclaré Nilay, qui vit dans le quartier à haut risque d'Avcilar, au bord de la mer de Marmara.

Selon le Centre de recherche économique et sociale de l'université de Bahcesehir (BETAM), les loyers turcs ont bondi de 190 % en février par rapport à l'année précédente, les loyers d'Istanbul ayant augmenté de 138 %, ce qui est nettement supérieur à l'inflation des prix à la consommation, qui s'est élevée à 55 % en février.

Nombreux sont ceux qui, faute de pouvoir déménager, ont cherché la tranquillité d'esprit en demandant des études pour déterminer la sécurité de leurs bâtiments, dont quelque 70 % ont été construits avant le durcissement radical du code de la construction en 2000.

Le ministre de l'urbanisme, Murat Kurum, a déclaré cette semaine qu'environ 1,5 million de logements sont considérés comme menacés dans la ville. Selon les données officielles, chaque ménage compte en moyenne plus de trois personnes, ce qui signifie que jusqu'à 5 millions de personnes vivent dans ces propriétés.

L'agence du logement de la municipalité d'Istanbul, KIPTAS, déclare avoir reçu des demandes de démolition et de reconstruction au prix coûtant de 490 000 logements.

Cela représente 25 000 demandes, contre 8 600 avant le tremblement de terre. Cependant, seulement 200 ont atteint le stade de la construction, car au moins deux tiers des résidents d'un bâtiment doivent être d'accord avec le projet, a déclaré KIPTAS.

"Malheureusement, la peur de ce récent tremblement de terre n'a pas suffi à pousser les gens à faire un compromis et à accepter de reconstruire leurs maisons", a déclaré Ali Kurt, directeur général du KIPTAS. "Les gens doivent accepter le fait que leurs maisons présentent des risques.

Plus de 150 000 demandes d'évaluation de la solidité des bâtiments ont également été adressées à la municipalité, dont le traitement devrait prendre un an.

Toutefois, la crainte des résultats de ces tests freine de nombreuses personnes.

"Ce vieux bâtiment n'obtiendra pas de bonnes notes. Il n'est pas nécessaire de le voir par écrit", déclare Nurten, 76 ans, fonctionnaire à la retraite vivant sur la rive asiatique d'Istanbul. "Et si, plus tard, on me demande de quitter ma propriété ? Je ne peux pas faire face à cela.