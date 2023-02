Blinken dit à la Turquie de "nous faire savoir" ce que les États-Unis peuvent faire après le tremblement de terre.

Le plus haut diplomate de l'administration Biden s'est entretenu par téléphone avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à la suite du tremblement de terre qui a fait plus de 2 700 morts dans une partie de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie.

"Il était si important pour le secrétaire d'État de parler à son homologue, le ministre des Affaires étrangères Cavusoglu, en premier lieu pour lui proposer ses condoléances et lui faire comprendre... que tout ce dont la Turquie avait besoin et que nous pouvions lui fournir, elle devait le faire savoir en décrochant son téléphone", a déclaré M. Price.

M. Blinken a demandé à ses hauts fonctionnaires, lundi matin, d'identifier les fonds qui pourraient être disponibles pour aider la Turquie et les ONG travaillant sur le terrain en Syrie, a indiqué M. Price.

Washington a déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe et est en train de déployer deux équipes urbaines de recherche et de sauvetage de Virginie et de Californie qui devraient comprendre 79 personnes chacune, a indiqué l'Agence américaine pour le développement international.

Le consulat des États-Unis dans la ville d'Adana, dans le sud de la Turquie, accueillera également d'autres personnes travaillant aux efforts de sauvetage, a ajouté M. Price.