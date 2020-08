Coronavirus-Istanbul interdit les célébrations en lieux clos

ISTANBUL, 29 août (Reuters) - Les autorités d'Istanbul ont annoncé samedi des restrictions sur les mariages et autres célébrations dans la plus grande ville de Turquie alors que le nombre de contaminations et de décès liés au coronavirus a atteint son niveau le plus haut en plus de deux mois.

A partir de lundi, les fêtes privées (mariages, fiançailles, circoncisions...) dans les lieux clos seront interdites, ont déclaré les services du gouverneur d'Istanbul. Les enfants et les personnes de plus de 60 ans ne pourront pas non plus participer aux célébrations en plein air qui pourront se poursuivre.

Ces nouvelles restrictions ont été rendues publiques quelques heures avant l'annonce par le ministre de la santé Fahrettin Koca de la découverte de 1.549 nouveaux cas en Turquie, le chiffre le plus élevé depuis mi-juin. Le pays a également recensé 39 décès, le bilan quotidien le plus lourd depuis mi-mai, a-t-il dit. (Irem Koca et Dominic Evans, version française Gwénaëlle Barzic)