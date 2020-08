Coronavirus-Pic du nombre de nouveaux cas depuis mi-juin en Turquie

ANKARA, 26 août (Reuters) - La Turquie a recensé mardi le plus grand nombre de cas quotidiens confirmés de contamination au coronavirus depuis mi-juin, avec 1.502 nouvelles infections, selon les données du ministère de la Santé, une hausse qui a poussé le gouvernement à reprendre des mesures pour enrayer la propagation de l'épidémie.

Le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré sur Twitter que 24 décès supplémentaires causés par le COVID-19 ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le bilan à 6.163 morts.

Le 15 juin, deux semaines après la levée du confinement partiel, 1.592 nouveaux cas de contamination avaient été rapportés.

Dans un décret publié au journal officiel dans la nuit, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé que toutes les institutions publiques devaient désormais mettre en oeuvre des "méthodes flexibles de travail", comme le télétravail, afin de "réduire la propagation de l'épidémie de COVID-19 dans le pays".

Plus tôt, le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'il interdisait certains événements et rassemblements dans 14 provinces, dont la capitale Ankara. Les mariages sont ainsi seulement autorisés à durer une heure au maximum, et sans aucune fête. (Tuvan Gumrukcu; version française Jean Terzian)