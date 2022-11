Des délégations russe et américaine discutent en Turquie - Kommersant

14 novembre (Reuters) - Des représentants de la Russie et des Etats-Unis discutent dans le cadre d'entretiens à Ankara, en Turquie, rapporte lundi le journal russe Kommersant, citant une source.

Sergueï Narichkine, chef des services de renseignement extérieurs russes, ferait partie de la délégation envoyée par Moscou, ajoute Kommersant.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de source indépendante.

Le Kremlin a déclaré ne pouvoir ni confirmer ni démentir ces informations et un représentant officiel turc s'est refusé à tout commentaire.

La Turquie a critiqué l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe mais s'est efforcée depuis de jouer un rôle de médiateur entre Moscou et Kyiv. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)