ISTANBUL, 14 mai (Reuters) - Les Turcs ont commencé à voter dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle très incertaine, qui pourrait mettre fin à 20 ans de règne de Recep Tayyip Erdogan.

L'élection est déterminante pour savoir non seulement qui dirigera la Turquie, membre de l'Otan, mais aussi quelle sera l'orientation politique et économique du pays de 85 millions d'habitants.

Selon les derniers sondages, le candidat de l'opposition, Kemal Kiliçdaroglu du Parti républicain du peuple (CHP), qui se revendique de l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie laïque, bénéficie d'une légère avance sur Recep Tayyip Erdogan.

Pour être élu au premier tour, il faut recueillir plus de 50% des voix. Si aucun candidat ne parvient à franchir cette barre, ils devront se départager lors d'un second tour le 28 mai.

Les élections présidentielle et législatives de dimanche se déroulent dans un contexte de grave crise économique mais aussi après le double séisme de février qui a frappé le sud de la Turquie et fait plus de 50.000 morts, selon les chiffres officiels.

"On a besoin de changement", a déclaré Nuri Can, 26 ans, un des premiers à avoir déposé son bulletin à Diyarbakir, ville majoritairement kurde du sud-est de la Turquie où le double séisme a été particulièrement dévastateur.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 08h00 (05h00 GMT et fermeront à 17h00 (14h00 GMT). Les premiers résultats devraient être connus tard dimanche soir. Aucune estimation ne pourra être diffusée avant 21h00 locales.

Malgré un contexte difficile, Tayyip Erdogan continue de bénéficier d'un soutien important, notamment dans les régions conservatrices comme celle de Diyarbakir.

"La situation économique n'est pas bonne mais je continue de penser qu'Erdogan trouvera la solution. Le prestige de la Turquie à l'étranger a atteint des sommets avec Erdogan et je veux que ça continue", a déclaré Hayati Arslan, 51 ans, qui dit avoir voté pour le président sortant et son parti islamo-conservateur de la Justice et du Développement (AKP).

FIN D'UNE ÉPOQUE?

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2003, en tant que Premier ministre puis que président après la réforme de la Constitution et l'instauration d'un système présidentiel, Tayyip Erdogan, 69 ans, semble menacé dans les urnes.

Une des inconnues du scrutin est le choix des cinq millions de jeunes qui voteront pour la première fois cette année.

A la tête d'une coalition hétéroclite de six partis, et soutenu par le Parti démocratique des peuples (HDP) pro-kurde, son rival Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, a promis de revenir, en cas de victoire, à des politiques économiques plus orthodoxes et de ramener le pays vers son passé démocratique et laïque.

Tayyip Erdogan a régné pendant deux décennies sur la Turquie, concentrant les pouvoirs, muselant la dissidence, emprisonnant les opposants et reprenant en main les secteurs des médias, de la justice et de l'économie.

Il a également fait le ménage dans l'armée avec des procès à répétition après une tentative de coup d'Etat militaire en 2016, imputée par Ankara aux partisans du prédicateur Fethullah Gülen, ancien allié de Tayyip Erdogan exilé aux Etats-Unis.

Pendant les derniers jours de la campagne, le président turc a joué son va-tout en multipliant les attaques virulents contre l'opposition, qu'il a notamment accusée samedi de comploter avec son homologue américain Joe Biden en vue de le renverser.

(Reportage de Daren Butler et Alexandra Hudson ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)