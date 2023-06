La lire turque a chuté de 7 % mercredi, le gouvernement nouvellement réélu semblant abandonner sa coûteuse stratégie de 18 mois consistant à maintenir la monnaie sous contrôle par tous les moyens nécessaires.

Ankara a connu des décennies de difficultés sur les marchés financiers et les graphiques ci-dessous montrent les défis que la faiblesse de la lire pose aux nouveaux décideurs économiques du pays.

1/LAISSEZ-VOUS ALLER ?

La combinaison d'un trou budgétaire important, d'un problème d'inflation et, grâce à quelques années de politiques très discutables, d'un maigre stock de réserves de change, signifie qu'il y a de nombreuses raisons pour que la lire continue de chuter.

Personne ne sait vraiment si cette chute s'arrêtera, ni où elle s'arrêtera. Les analystes des géants de Wall street, tels que JPMorgan et Goldman Sachs, et des marchés de change à terme pensent tous qu'il est possible d'atteindre 25 ou même 30 pour un dollar, ce qui représente une nouvelle baisse importante, même par rapport aux niveaux records de mardi.

Tout dépendra si la banque centrale augmente les taux d'intérêt comme elle l'a fait lors d'autres périodes de turbulences, ou si elle introduit des contrôles de capitaux - ce que les autorités turques ont longtemps affirmé ne pas être à l'ordre du jour.

On s'attend toutefois à ce que la banque centrale se dote d'un nouveau directeur dans les prochains jours. Selon JPMorgan, il est presque certain que cette nomination sera suivie immédiatement d'une augmentation massive du taux d'intérêt, qui passerait de 8,5 % actuellement à 25-30 %.

Ulrich Leuchtmann, responsable de la recherche sur les devises à la Commerzbank à Francfort, a ajouté : "C'est ce qui se produit lorsque vous avez un mouvement exponentiel - pendant longtemps, vous pensez qu'il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, l'enfer se déchaîne".

2/ PAS DE GAIN, PAS DE DOULEUR

Une éventuelle hausse brutale des taux d'intérêt pourrait facilement paralyser à nouveau l'économie turque, ou pire, la faire basculer dans la récession, car les consommateurs se serrent la ceinture et les entreprises voient les coûts d'emprunt exploser.

Une partie de la douleur pourrait être compensée par la faiblesse de la lire, qui stimulerait les exportations, ce qui pourrait contribuer à stimuler la saison touristique à venir et les dépenses de reconstruction à la suite du tremblement de terre dévastateur de février.

"Le PIB en monnaie locale est davantage menacé par une correction des taux d'intérêt, où les hausses de taux freinent la croissance effrénée du crédit, que par une dévaluation en tant que telle", a déclaré Hasnain Malik chez Tellimer.

L'économie turque n'est pas étrangère aux cycles d'expansion et de récession, oscillant entre des taux de croissance à deux chiffres et des taux de contraction au cours des dernières années. Dans ses dernières prévisions de printemps, le Fonds monétaire international prévoyait une expansion de 2,7 % pour 2023.

3/PALPITATIONS LIÉES À L'INFLATION

L'effondrement de la lire alimente les craintes d'une nouvelle flambée de l'inflation dans un pays qui, l'année dernière encore, l'a vue dépasser les 80 %.

Les données de lundi ont montré que l'inflation globale est tombée en dessous de 40 %, bien que cela soit en partie dû au fait qu'Erdogan a fourni aux Turcs du gaz naturel gratuit pendant la période précédant les élections.

Les analystes s'attendaient déjà à ce que l'inflation remonte vers 50 % avant la dernière baisse de la devise et M. Malik de Tellimer a déclaré qu'elle pourrait même revenir aux niveaux les plus élevés de l'année dernière à mesure que la fin de la gratuité du gaz et les mouvements de change se répercutent sur le système.

"C'est tout simplement inévitable", a déclaré Kieren Curtis, responsable de la dette des marchés émergents en monnaie locale chez Abrdn, en faisant référence à la chute de la lire cette semaine.

"Il y aura toujours plus d'inflation et il est difficile de dire ce qui va changer cela sans une énorme hausse des taux d'intérêt.

4/PROBLÈMES DE COMPTABILITÉ

L'un des coûts auxquels la Turquie doit faire face aujourd'hui est la couverture des comptes bancaires spéciaux protégés contre la dépréciation de la lire que le gouvernement et la banque centrale ont mis en place fin 2021 pour convaincre les Turcs de ne pas convertir tout leur argent en dollars ou en or.

Frank Gill, l'un des principaux analystes de la dette souveraine à l'agence de notation S&P Global, estime que si la lire baisse à environ 26,5 pour un dollar - soit 20 % de moins que le niveau où elle se trouvait après la réélection du président Tayyip Erdogan dimanche - le coût de la compensation s'élèverait à un peu moins de 3 % du PIB.

Il a toutefois ajouté que la compensation serait versée aux déposants en lires plutôt qu'en dollars ou en euros et que la facture serait répartie entre le Trésor et la Banque centrale.

5/DILEMME DE LA DETTE

L'autre grand problème est que la dette de 100 milliards de dollars empruntée par les gouvernements, les entreprises et les ménages turcs est libellée en dollars ou en euros - des prêts dont le service devient de plus en plus coûteux, à moins que vous ne soyez une entreprise dont les marchandises sont également vendues en dollars.

Si la dette ne peut être remboursée, les banques qui ont accordé les prêts ont également un problème, car leurs bilans commenceront à être troués, à moins qu'elles ne se soient couvertes en conséquence.

Cette situation pourrait également avoir des ramifications plus larges. Les gestionnaires de fonds de NinetyOne estiment que si l'on exclut les pays notés CCC et menacés de défaillance, la Turquie représente environ 60 % de l'ensemble des paiements de la dette souveraine des marchés émergents à "haut rendement" dus pour chacune des quatre prochaines années.