Les Turcs votent dimanche pour un second tour de l'élection présidentielle qui pourrait voir Tayyip Erdogan prolonger son règne dans une troisième décennie et intensifier la voie de plus en plus autoritaire de la Turquie, sa politique étrangère musclée et sa gouvernance économique peu orthodoxe.

M. Erdogan, 69 ans, a défié les sondages d'opinion et est arrivé confortablement en tête avec près de cinq points d'avance sur son rival Kemal Kilicdaroglu lors du premier tour du 14 mai. Mais il a manqué de peu les 50 % nécessaires pour éviter un second tour, dans une course aux conséquences profondes pour la Turquie elle-même et pour la géopolitique mondiale.

Ses résultats inattendus dans un contexte de crise profonde du coût de la vie et la victoire aux élections législatives d'une coalition composée de son parti conservateur islamiste, l'AKP, du parti nationaliste, le MHP, et d'autres partis, ont stimulé ce vétéran de la campagne qui affirme qu'un vote en sa faveur est un vote en faveur de la stabilité.

Kilicdaroglu, 74 ans, est le candidat d'une alliance de six partis d'opposition et dirige le Parti républicain du peuple (CHP) créé par le fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Ataturk. Son camp a eu du mal à retrouver son élan après avoir été distancé par Erdogan au premier tour.

L'élection décidera non seulement de la personne qui dirigera la Turquie, un pays membre de l'OTAN de 85 millions d'habitants, mais aussi de la manière dont elle sera gouvernée, de la direction que prendra son économie après que sa monnaie a perdu un dixième de sa valeur par rapport au dollar en dix ans, et de l'orientation de sa politique étrangère, qui a vu la Turquie irrité l'Occident en cultivant des liens avec la Russie et les États du Golfe.

L'élection initiale a montré un soutien plus important que prévu au nationalisme - une force puissante dans la politique turque qui a été durcie par des années d'hostilités avec les militants kurdes, une tentative de coup d'État en 2016 et l'afflux de millions de réfugiés de Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011.

La Turquie est le plus grand pays d'accueil de réfugiés au monde, avec quelque 5 millions de migrants, dont 3,3 millions de Syriens, selon les données du ministère de l'Intérieur.

Sinan Ogan, candidat à la présidence arrivé en troisième position et nationaliste pur et dur, a déclaré qu'il soutenait M. Erdogan sur la base d'un principe de "lutte ininterrompue (contre) le terrorisme", en référence aux groupes pro-kurdes. Il a obtenu 5,17% des voix.

Un autre nationaliste, Umit Ozdag, chef du parti anti-immigrés Victory Party (ZP), a annoncé un accord déclarant le soutien du ZP à Kilicdaroglu, après que ce dernier ait déclaré qu'il rapatrierait les immigrés. Le ZP a obtenu 2,2 % des voix lors des élections législatives de ce mois-ci.

Une enquête très surveillée réalisée par l'institut de sondage Konda en vue du second tour donne 52,7 % de soutien à Erdogan et 47,3 % à Kilicdaroglu, après avoir pris en compte les électeurs indécis. L'enquête a été réalisée les 20 et 21 mai, avant qu'Ogan et Ozdag ne révèlent leur soutien.

Le vote des Kurdes de Turquie, qui représentent environ un cinquième de la population, est un autre élément clé.

Le parti pro-kurde, le Parti démocratique des peuples (HDP), a soutenu M. Kilicdaroglu lors du premier tour, mais après son virage à droite pour gagner des voix nationalistes, il ne l'a pas nommé explicitement et a exhorté les électeurs à rejeter le "régime unipersonnel" d'Erdogan lors du second tour.

PLUS D'ERDOGAN

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures (5 heures GMT) et fermeront à 17 heures (14 heures GMT). Dimanche en fin de journée, le vainqueur devrait être clairement désigné.

"La Turquie a une longue tradition démocratique et une longue tradition nationaliste, et à l'heure actuelle, c'est clairement la tradition nationaliste qui l'emporte. Erdogan a fusionné la fierté religieuse et la fierté nationale, proposant aux électeurs un anti-élitisme agressif", explique Nicholas Danforth, historien de la Turquie et chercheur non résident au think tank ELIAMEP.

"Plus d'Erdogan signifie plus d'Erdogan. Les gens savent qui il est et quelle est sa vision pour le pays, et il semble que beaucoup d'entre eux l'approuvent".

Le président turc a mis les bouchées doubles lors de sa campagne électorale, alors qu'il s'efforce de survivre à son test politique le plus difficile. Il jouit d'une loyauté féroce de la part des Turcs pieux qui se sentaient autrefois privés de leurs droits dans la Turquie laïque, et sa carrière politique a survécu à l'échec du coup d'État et aux scandales de corruption.

Erdogan a pris un contrôle étroit de la plupart des institutions turques et a mis à l'écart les libéraux et les critiques. Dans son rapport mondial 2022, Human Rights Watch affirme que le gouvernement d'Erdogan a fait reculer de plusieurs décennies le bilan de la Turquie en matière de droits de l'homme.

Toutefois, si les Turcs chassent Erdogan, ce sera en grande partie parce qu'ils ont vu leur prospérité, leur égalité et leur capacité à satisfaire leurs besoins fondamentaux décliner, avec une inflation qui a atteint 85 % en octobre 2022.

Kilicdaroglu, un ancien fonctionnaire, s'est engagé à revenir sur la plupart des changements radicaux apportés par Erdogan à la politique intérieure, étrangère et économique de la Turquie.

Il souhaite également revenir au système parlementaire de gouvernance, en lieu et place du système présidentiel exécutif d'Erdogan, adopté de justesse lors d'un référendum en 2017.