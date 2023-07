Le Canada a débloqué les négociations avec la Turquie sur la levée des contrôles à l'exportation des pièces de drones après qu'Ankara a donné son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a déclaré une personne au fait des négociations, une décision considérée comme l'une des nombreuses concessions obtenues en échange de la bénédiction de la Turquie.

Le feu vert du président Tayyip Erdogan, qui a mis fin à plus d'un an d'opposition à la demande d'adhésion de la Suède, a surpris même les alliés du pays qui l'avaient soutenu en exigeant que Stockholm prenne d'abord des mesures contre les groupes considérés comme terroristes par Ankara.

La décision d'Erdogan, annoncée avant un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Vilnius, a été rapidement suivie d'une déclaration de Washington selon laquelle les États-Unis procéderaient à un transfert d'avions de combat F-16 en consultation avec le Congrès.

Le Canada, membre de l'OTAN, a accepté de rouvrir les négociations sur la levée des contrôles à l'exportation des pièces de drones, y compris les équipements optiques, ce qui pourrait constituer une avancée importante pour l'industrie de la défense turque, a déclaré la personne au fait des négociations, qui a refusé d'être identifiée parce qu'elle n'était pas autorisée à discuter des détails avec les médias.

Le Canada a suspendu l'exportation de certaines technologies de drones vers la Turquie en 2020 après avoir conclu que le matériel avait été utilisé par les forces azerbaïdjanaises qui combattent l'Arménie dans l'enclave du Haut-Karabagh.

À l'approche du sommet de l'OTAN, la Turquie, qui cherchait déjà à obtenir des garanties sur les F-16 lors de ses discussions avec Washington, a demandé que les contrôles des exportations du Canada soient également inclus dans la discussion finale, a déclaré la personne au fait des discussions.

La Turquie souhaitait "un accord global", a déclaré cette personne.

Le Canada a accepté de rouvrir les discussions sur la question, qui étaient gelées depuis que la Turquie s'était initialement opposée aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande l'année dernière, à condition que la Turquie s'engage à ratifier la demande de la Suède à Vilnius, a déclaré cette personne.

À Vilnius, le Canada a exposé à la Turquie sa position sur les règles relatives à l'utilisation des technologies exportées et attendait une réponse. Cela signifie que les négociations sur le contrôle des exportations ne sont plus gelées, ce qui a contribué à sceller l'engagement d'Erdogan vis-à-vis de la Suède, a indiqué cette personne.

En réponse, un porte-parole de la ministre canadienne des affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada et la Turquie "continuent d'avoir des échanges francs sur leurs relations bilatérales, économiques et commerciales", mais a noté que les contrôles à l'exportation pour la Turquie restaient en place.

Interrogé sur la question de savoir si la Turquie était en pourparlers avec le Canada pour lever les restrictions à l'exportation, un fonctionnaire du ministère turc de la défense a déclaré qu'il était inacceptable que les alliés de l'OTAN s'imposent mutuellement des restrictions à l'exportation et qu'"un certain progrès a été réalisé au sommet de Vilnius sur cette question".

"Mais nous suivrons les résultats des négociations et les décisions prises lors du sommet de Vilnius", a déclaré le fonctionnaire.

LES "LEVIERS" D'ERDOGAN

Dans une interview accordée aux médias turcs et publiée jeudi, M. Erdogan a déclaré que son pays attendait de tous les alliés de l'OTAN qu'ils lèvent les sanctions et les restrictions imposées à son industrie de la défense.

Mercredi, M. Erdogan a déclaré qu'il était "plus optimiste que jamais" quant à la vente des avions de combat F-16, après avoir rencontré le président américain Joe Biden la veille. En octobre 2021, la Turquie avait demandé à acheter pour 20 milliards de dollars de chasseurs F-16 et près de 80 kits de modernisation pour ses avions de guerre existants.

Les objections d'Ankara ont constitué un obstacle majeur à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les exigences de la Turquie comprennent une ligne plus dure à l'égard du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a pris les armes contre l'État turc en 1984. Le PKK est considéré comme un groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.

Le parlement turc a ratifié l'adhésion de la Finlande en mars, après qu'Erdogan eut déclaré qu'Helsinki avait pris des mesures concrètes pour sévir contre les groupes considérés comme terroristes et pour libérer les exportations de matériel de défense.

M. Erdogan a déclaré mercredi qu'il transmettrait la ratification de la Suède au parlement lors de sa réouverture en octobre, ajoutant que Stockholm fournirait une feuille de route à la Turquie concernant les mesures qu'elle prendrait avant l'approbation.

Le leader du Parti du mouvement nationaliste (MHP), dont dépend la majorité parlementaire du Parti AK d'Erdogan, a déclaré mardi que la Suède n'avait pas réussi à se distancer du terrorisme, mais a ajouté qu'Erdogan prendrait la décision finale concernant la demande d'adhésion de la Suède.

M. Erdogan a rencontré le chef du MHP, Devlet Bahceli, jeudi.

M. Erdogan a également déclaré qu'il attendait de l'UE qu'elle prenne des mesures, notamment en ce qui concerne la mise à jour de l'union douanière et la suppression des visas, avant que la Turquie ne commence à "travailler à la mise en œuvre des promesses (qu'elle) a faites".

Un diplomate européen a déclaré que M. Erdogan "a peut-être maximisé ce qu'il pouvait obtenir en bloquant la Suède".

"Nous avons vu par le passé qu'il aime utiliser ses leviers.