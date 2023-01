Exclusif - Un leader kurde emprisonné déclare qu'Erdogan cherche le "chaos" préélectoral mais qu'il échouera.

Dans des commentaires adressés à Reuters depuis la prison d'Edirne, dans le nord-ouest de la Turquie, Selahattin Demirtas a exhorté le principal bloc d'opposition du pays à coopérer avec son Parti démocratique des peuples (HDP) pro-kurde pour remporter les élections présidentielles et parlementaires prévues en mai.

Cependant, l'avenir du HDP lui-même est loin d'être assuré : un procureur a cherché à fermer le parti pour ses liens avec des militants kurdes, point culminant d'une répression de plusieurs années contre le troisième plus grand parti du parlement turc.

Demirtas, qui n'est plus chef du parti mais reste une figure politique clé malgré son emprisonnement depuis 2016, a déclaré qu'Erdogan et son partenaire d'alliance nationaliste, Devlet Bahceli, étaient derrière la poussée juridique visant à fermer le HDP.

"L'objectif de ces deux-là est de gagner les élections en créant un vide et un chaos dans l'opposition, en affaiblissant le HDP avant les élections", a déclaré Demirtas dans des réponses écrites à des questions qui lui ont été transmises par le HDP, décrivant le moment de l'affaire comme un "choix politique conscient".

Le gouvernement affirme que les tribunaux turcs sont indépendants et nie toute ingérence politique. Interrogé sur les affirmations de Demirtas, le bureau d'Erdogan a refusé de commenter, mais un haut fonctionnaire a déclaré : "Il est très intéressant qu'il mentionne le chaos, compte tenu de l'histoire du HDP. Les sondages ne disent pas du tout 'Erdogan est en train de perdre'. Ces déclarations semblent totalement infondées."

CLAMPDOWN

Les détracteurs du gouvernement d'Erdogan, dont Human Rights Watch, affirment qu'il utilise les tribunaux pour museler les opposants politiques, notamment le maire d'Istanbul, un challenger présidentiel potentiel condamné à la prison et à une interdiction politique le mois dernier.

La Cour européenne des droits de l'homme a statué il y a trois ans que la Turquie devait libérer immédiatement Demirtas, affirmant que son emprisonnement était une couverture pour limiter le pluralisme et le débat.

La cour constitutionnelle turque a ouvert le dossier contre le HDP en 2021, suscitant de vives critiques de la part des alliés occidentaux d'Ankara. Ce mois-ci, la cour a voté de justesse le gel des comptes bancaires du HDP alors qu'elle examine les accusations de liens avec le groupe militant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le HDP nie ces accusations.

Le PKK, désigné comme un groupe terroriste par Ankara et ses alliés de l'OTAN, mène depuis 1984 une insurrection dans le sud-est de la Turquie, principalement kurde, au cours de laquelle plus de 40 000 personnes ont été tuées.

Demirtas a déjà été condamné à trois ans de prison pour avoir insulté le président et est maintenant maintenu en prison, risquant une potentielle condamnation à perpétuité dans un procès en cours avec plus de 100 autres politiciens du HDP accusés d'avoir été les instigateurs des manifestations de 2014 au cours desquelles des dizaines de personnes sont mortes. Ils nient les accusations.

Outre l'emprisonnement de Demirtas et d'autres dirigeants du parti, de nombreux députés et maires du HDP ont été destitués et des milliers de ses membres emprisonnés.

S'il n'est pas interdit, le HDP, dont le soutien principal est kurde, jouerait probablement un rôle de faiseur de roi lors des élections.

Les sondages d'opinion placent le principal bloc d'opposition à égalité avec l'alliance au pouvoir en Turquie, mais il a besoin du soutien des électeurs du HDP pour vaincre Erdogan, dont la popularité a été affectée par les difficultés économiques croissantes de ces dernières années.

"Même si Erdogan fait pression sur les électeurs, même s'il essaie d'utiliser des astuces, il ne peut éviter la défaite", a déclaré Demirtas. "Une grande majorité de personnes ont perdu leur confiance et leur foi en Erdogan, et il lui est impossible de la regagner."

'NOUS SOMMES LE PEUPLE

À l'approche des élections, le compte Twitter de Demirtas a diffusé quotidiennement des messages politiques à ses plus de 2 millions de followers. Une chanson qu'il a écrite a été jouée lors d'un rassemblement organisé par le HDP à Istanbul dimanche, où des milliers de personnes ont scandé son nom et agité des drapeaux rouges, jaunes et verts du parti.

"Nous ne sommes pas seulement une institution et un bâtiment. Nous sommes le peuple. Vous ne pouvez pas faire taire le peuple", a déclaré le participant Ferhat Encu, un ancien parlementaire du HDP qui a été emprisonné avec Demirtas en 2016.

Saruhan Oluc, l'une des principales figures du HDP présentes au rassemblement, a déclaré que le parti était préparé à une éventuelle interdiction mais qu'il ne laisserait pas ses électeurs sans alternative. Il n'a pas donné de détails.

Le HDP a demandé la semaine dernière de reporter la procédure judiciaire jusqu'après les élections afin de préserver les principes démocratiques.

Demirtas a déclaré qu'il pensait que le tribunal ne fermerait pas le HDP car il ne voudrait pas intervenir dans la politique.

Le HDP, allié à de plus petits partis de gauche qui ont rejoint le rassemblement de dimanche, entretient une relation difficile avec les éléments plus nationalistes turcs de la principale opposition à six partis de Turquie.

Le parti prévoit actuellement de proposer son propre candidat à la présidence, mais Demirtas n'a pas exclu de soutenir un candidat commun de l'opposition contre Erdogan.

Interrogé sur son propre avenir s'il est libéré de prison, Demirtas a déclaré qu'il ne souhaitait pas revenir à la politique de parti de première ligne : "J'ai fermé la page de la politique représentative active pour moi-même il y a longtemps. Je continue simplement à me battre".