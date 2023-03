Factbox-Les acteurs clés de l'opposition politique en Turquie

Vous trouverez ci-dessous des descriptions des figures de l'opposition dans la politique turque :

CHEF DU CHP KEMAL KILICDAROGLU

Le chef du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), Kemal Kilicdaroglu, 74 ans, dirige le parti laïque de centre-gauche depuis 2010. Sous sa direction, le CHP n'a pas réussi à combler l'écart avec l'AKP (AKP) d'Erdogan lors des élections législatives.

Avec un soutien se situant entre 22 et 26 % lors des élections générales, les critiques ont mis en doute sa capacité à faire du CHP le premier parti au niveau national. Kilicdaroglu était un fonctionnaire qui dirigeait l'institution de sécurité sociale avant d'entrer en politique et il est une cible privilégiée des critiques d'Erdogan dans ses discours. Son profil s'est élevé en 2017 lorsqu'il a mené une marche de l'opposition d'Ankara à Istanbul pour protester contre l'emprisonnement d'un de ses parlementaires.

Il a été le fer de lance de la formation d'une alliance avec le parti nationaliste-centriste IYI, qui les a aidés à remporter les élections municipales à Istanbul et Ankara en 2019. Ils ont élargi la soi-disant Alliance de la Nation en 2022 et ont travaillé ensemble pour présenter un candidat commun à la présidence. Malgré une certaine opposition de la part du public et surtout du parti IYI, Kilicdaroglu s'est présenté comme le candidat, après avoir accepté que les maires d'Istanbul et d'Ankara se présentent comme vice-présidents.

MERAL AKSENER, LEADER DU PARTI IYI

L'ancienne ministre de l'intérieur, Meral Aksener, 66 ans (18 juillet 1956), a pris de l'importance ces dernières années en tant que challenger potentiel d'Erdogan. Elle a été exclue du parti nationaliste MHP en 2016 après avoir tenté sans succès d'évincer son leader de longue date, Devlet Bahceli. En 2017, elle a formé le parti modérément nationaliste Iyi, qui a formé une alliance avec le CHP lors des élections de 2018 et compte 36 parlementaires au sein du parlement de 600 sièges. Elle séduit les électeurs de droite et nationalistes, en partie ceux qui sont désenchantés par le MHP en raison de son alliance avec le parti AK. Elle a fait pression pour un retour au système parlementaire qui a été remplacé en 2018 par un système présidentiel sous Erdogan.

Après une opposition initiale à la candidature de Kilicdaroglu, elle est revenue à l'alliance d'opposition après avoir convaincu Kilicdaroglu que les maires d'Istanbul et d'Ankara serviraient de vice-présidents si l'opposition remportait l'élection présidentielle de mai.

EKREM IMAMOGLU, MAIRE D'ISTANBUL

Après avoir été pendant cinq ans maire CHP d'un district d'Istanbul, l'ancien homme d'affaires Ekrem Imamoglu, 52 ans (4 juin 1970), a accédé à la notoriété en mars 2019 lorsqu'il a battu le candidat de l'AK Party aux élections municipales d'Istanbul. Son statut de nouvel acteur majeur de la politique turque a été renforcé après que les autorités ont annulé ce vote et qu'il a remporté une nouvelle élection de manière plus convaincante, portant un coup à la domination d'Erdogan sur la politique turque. Soutenu par une alliance d'opposition, Imamoglu a réussi à séduire des électeurs plus conservateurs que la base laïque du CHP. Il s'est parfois opposé à Erdogan sur des questions telles que la gestion de la pandémie de coronavirus et les plans pour un canal traversant l'ouest d'Istanbul. Il est considéré comme un challenger potentiel d'Erdogan au niveau national mais se concentre pour l'instant sur la gestion de la plus grande ville de Turquie dans le cadre d'un mandat prévu jusqu'en 2024. Il a été condamné à plus de deux ans de prison en 2022 pour avoir insulté des fonctionnaires et risque une interdiction politique si le jugement est confirmé, un verdict que les critiques ont qualifié d'injuste et visant à lui nuire politiquement.

MANSUR YAVAS, MAIRE D'ANKARA

L'homme politique nationaliste et avocat Mansur Yavas, 67 ans (23 mai 1955), a battu le candidat du Parti AK aux élections d'Istanbul en mars 2019 en tant que candidat du CHP soutenu par une alliance d'opposition. Auparavant, il a été pendant 10 ans le maire nationaliste du MHP d'un district d'Ankara jusqu'en 2009. Il a quitté le MHP en 2013 et a rejoint le CHP la même année avant de perdre de justesse les élections municipales d'Ankara en 2014. Les sondages d'opinion ont indiqué un fort soutien à Yavas en tant que challenger potentiel d'Erdogan au niveau national après qu'il ait reçu des éloges pour sa performance en tant que maire d'Ankara pendant la pandémie de coronavirus. Toutefois, les sondages suggèrent qu'il aurait du mal à rallier le soutien des électeurs kurdes.

L'ANCIEN LEADER DU HDP SELAHATTIN DEMIRTAS

L'ancien leader du Parti de la démocratie des peuples (HDP) pro-kurde Selahattin Demirtas, 49 ans (10 avril 1973), reste une figure politique clé de la politique turque malgré son emprisonnement depuis 2016. Demirtas a déjà été condamné à trois ans de prison pour avoir insulté le président et il risque maintenant une potentielle condamnation à perpétuité dans un procès en cours avec plus de 100 autres politiciens du HDP accusés d'être les instigateurs des manifestations de 2014 au cours desquelles des dizaines de personnes sont mortes. Il s'est présenté deux fois à la présidence, une fois en 2014 et une autre fois derrière les barreaux en 2018, où il est arrivé en troisième position avec 8,40 % des voix.

En prévision des élections de cette année, le compte Twitter de Demirtas a diffusé quotidiennement des messages politiques à ses plus de 2 millions d'adeptes. Le mois dernier, Demirtas a ouvertement appelé Kilicdaroglu à diriger l'opposition en Turquie avant les élections.

"Allez l'Alliance pour le travail et la liberté ! Allez Collaboration Socialiste ! Allez l'Alliance de la Nation ! Allez M. Kemal ! Marchez côte à côte !" a écrit Demirtas, même si son parti a précédemment suggéré qu'il pourrait présenter un candidat de son propre chef.

Les sondages suggèrent que, sans le soutien du HDP, l'Alliance nationale aurait peu de chances de remporter les élections présidentielles au premier tour ou d'obtenir une majorité au parlement.

ALI BABACAN, CHEF DU PARTI DEVA

Babacan, 55 ans, est un ancien vice-premier ministre et un ancien proche allié d'Erdogan qui a quitté l'AKP en 2019 en raison de divergences sur sa direction. Il a formé le parti Deva (Remède) et a appelé à des réformes pour renforcer l'État de droit et la démocratie. Ancien ministre de l'économie et des affaires étrangères, il était bien vu des investisseurs étrangers lorsqu'il était en charge de l'économie.

LE FUTUR CHEF DU PARTI AHMET DAVUTOGLU

Davutoglu, 64 ans, ancien premier ministre et ministre des affaires étrangères, a rompu avec l'AKP en 2019 et a créé le parti Gelecek (Futur). Au cours de la première décennie du règne de l'AKP, il a défendu une politique étrangère moins conflictuelle avec le mantra "zéro problème avec les voisins", et a depuis critiqué ce qu'il décrit comme une embardée vers l'autoritarisme sous la présidence exécutive.