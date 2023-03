Factbox-Les autorités italiennes font l'objet d'un examen minutieux concernant la réponse au naufrage mortel d'un navire de migrants.

Voici ce que l'on sait de la catastrophe de dimanche, qui a eu lieu avant l'aube près de la côte de Steccato di Cutro, dans le sud de la région de Calabre.

LE BATEAU

Un voilier turc en bois, connu sous le nom de gulet, est parti d'Izmir dans l'ouest de la Turquie le 22 février et est arrivé près de l'Italie après environ quatre jours de navigation.

Entre 150 et 200 migrants se trouvaient à bord, principalement originaires d'Afghanistan mais aussi du Pakistan, de Syrie, des Territoires palestiniens, d'Iran et de Somalie, ont indiqué les autorités italiennes.

Selon la police italienne Guardia di Finanza, ils ont chacun payé des trafiquants environ 8 000 euros (8 540 $) pour effectuer le périlleux voyage en mer.

L'ÉPUISEMENT

Le bateau a été repéré pour la première fois samedi en fin de journée à environ 74 km de la côte calabraise par un avion exploité par Frontex, l'agence des frontières de l'Union européenne.

En réponse, la force de police Guardia di Finanza a déclaré avoir envoyé deux bateaux de patrouille, mais ils ont renoncé à chercher les migrants et sont rentrés au port en raison de conditions météorologiques "difficiles". Les images télévisées de dimanche matin ont montré un temps venteux avec de fortes vagues.

Les autorités ont alors mobilisé des unités de recherche le long de la côte, s'attendant à ce que les migrants viennent à terre, mais à ce moment-là, le bateau s'était déjà écrasé contre des rochers, se brisant en morceaux.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré dimanche qu'il était "matériellement impossible" d'intervenir pour sauver les migrants en mer, car la propre vie des sauveteurs aurait été mise en danger.

Dans la matinée, la police, les pompiers et d'autres services d'urgence ont trouvé près de 30 corps échoués sur le rivage, et davantage dans l'eau, dans des scènes qui ont été décrites comme apocalyptiques.

OÙ ÉTAIENT LES GARDE-CÔTES ?

Le journal La Repubblica et d'autres médias se sont demandé pourquoi la Guardia di Finanza et non les garde-côtes, dont les navires sont mieux équipés pour affronter une mer agitée, ont été déployés.

On ignore pourquoi cette décision a été prise et qui était responsable de l'appel.

La Guardia di Finanza est la police fiscale et douanière de l'Italie, un rôle qui permet d'enquêter sur les crimes financiers, y compris les activités de contrebande et de trafic sur le littoral et dans les ports.

Dans une déclaration séparée, la Garde côtière a déclaré qu'elle avait également reçu le message de Frontex samedi soir, mais qu'elle n'y avait pas donné suite car il ne contenait aucune information sur le fait que le bateau des migrants était en détresse.

Les garde-côtes ont déclaré qu'ils n'étaient intervenus qu'après avoir reçu un appel concernant une situation d'urgence vers 4h30 (0330 GMT) dimanche, de la part de personnes sur la côte qui avaient repéré un bateau en détresse près du rivage.

Aucun appel de détresse n'a été émis par le bateau, a ajouté la garde côtière, soulignant que la police des carabiniers, ainsi que la Guardia di Finanza, ont été alertées de la situation avant qu'elle ne le soit.

Le commandant local des garde-côtes, Vittorio Aloi, a déclaré aux journalistes mercredi qu'il était certain que les règles d'engagement avaient été correctement suivies par son corps - mais il a également déclaré que les conditions de mer n'étaient pas si graves.

Il a parlé de conditions de vent de "force 4", qui sont classées comme une "brise modérée", la nuit du naufrage, et a déclaré que les navires des garde-côtes auraient pu sortir en mer même avec des conditions de "force 8".

LE PROSECTEUR

Le procureur Giuseppe Capoccia, qui mène l'enquête sur le naufrage, a déclaré au journal La Repubblica qu'un manque de coordination pourrait avoir contribué à la tragédie.

"Nous constatons certainement un système avec des lacunes, où, probablement en toute bonne foi, chacun fait sa propre chose, mais qui au final aboutit à une situation de 'tu vas, tu ne vas pas' qui peut conduire à des situations tragiques comme celle-ci", a-t-il déclaré.

M. Capoccia a confirmé qu'aucun événement formel de "recherche et de sauvetage" n'a été déclaré en réponse à l'observation du bateau, et a déclaré que le premier appel à l'aide du bateau a eu lieu vers 4 heures du matin - vraisemblablement juste avant le naufrage.

"Nous allons reconstituer tout (ce qui s'est passé) mais cela me met en colère, en tant que père de famille, en tant que citoyen, de penser que quelque chose aurait peut-être pu être fait pour sauver ces personnes", a déclaré le procureur. (1 $ = 0,9370 euros)