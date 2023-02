FlixBus, propriétaire de Greyhound, enregistre un revenu record et prévoit une croissance de 20 % en 2023

La société, qui possède le service d'autobus interurbain européen FlixBus et qui a également racheté la marque américaine Greyhound fin 2021, prévoit de poursuivre l'expansion de ses réseaux en Europe, en Amérique du Nord et en Turquie, et ajoute le Chili à son réseau en Amérique du Sud, a-t-elle déclaré.

Les nouveaux pays qu'elle prévoit d'ajouter à son réseau en Europe comprennent le Portugal, le Royaume-Uni et les États baltes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 185 % en 2022 par rapport à l'année précédente, selon son communiqué.

(1 $ = 0,9337 euros)