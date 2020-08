France et Allemagne prônent la stabilité en Méditerranée orientale

PARIS, 20 août (Reuters) - La France et l'Allemagne prônent "la stabilité" en Méditerranée orientale et jouent des rôles "complémentaires" dans les efforts visant à une reprise du dialogue entre la Grèce et la Turquie, a déclaré jeudi le président Emmanuel Macron.

"Notre objectif commun en Méditerranée orientale est de préserver la souveraineté européenne et la stabilité", a dit le président lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel au Fort de Brégançon (Var), résidence d'été du président français.

"On peut envoyer des bateaux sur place mais nous nous engageons aussi pour que le dialogue entre la Grèce et la Turquie reprenne et que de cela découle un projet d'ensemble", a déclaré pour sa part la dirigeante allemande, qui observe une ligne moins dure que celle Paris à l'égard du président turc Recep Erdogan. (Elizabeth Pineau)