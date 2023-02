GE : contrat avec Aksa Energy au Kazakhstan

GE annonce la signature d'un contrat avec Aksa Energy - une société présentée comme ' le plus grand producteur d'électricité indépendant coté en bourse de Turquie ' - portant sur la fourniture de deux turbines à gaz 6F.03 de GE ainsi que sur les services de maintenance associés.



Ces équipements sont destinés à alimenter la nouvelle centrale de production combinée de chaleur et d'électricité de 240 MW d'Aksa Energy dans la région de Kyzylorda, au Kazakhstan.



Cette centrale doit contribuer à améliorer la stabilité du réseau, alors que le Kazakhstan s'est engagé à moderniser son infrastructure électrique et vise des émissions nettes nulles en carbone d'ici à 2060.



' La centrale permettra également de répondre à la demande croissante d'électricité fiable et flexible, tout en complétant les énergies renouvelables et en soutenant l'élimination du charbon ', souligne GE.





