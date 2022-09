Hotelplan sur la voie de la reprise

Zurich (awp) - Le voyagiste Hotelplan a profité d'une solide demande de la clientèle suisse au cours des vacances d'été. Le chiffre d'affaires atteint environ 80% du niveau enregistré avant la pandémie de coronavirus en 2019, indique l'entreprise détenue par Migros.

Après deux ans de restrictions, les Suisses ont rejoint avec entrain les destinations de vacances du pourtour méditerranéen élargi au cours de la saison estivale, avec en premier lieu la Grèce, l'Espagne et Chypre, suivi par la Turquie et l'Italie.

Les touristes se sont également révélés plus dépensiers qu'avant la pandémie, soit en allongeant la durée des séjours, soit en s'offrant des hôtels de catégorie supérieure, indique le voyagiste sans fournir de chiffres.

Les habitudes de réservation sont à l'image de ce qu'elles étaient avant la pandémie: les clients réservent entre 30 et 90 jours avant le départ. Le voyagiste voit toutefois se dessiner quelques tendances pour les vacances d'automne, alors que la Grèce, la Turquie, Chypre, l'Espagne et l'Égypte sont actuellement fortement recherchées.

Plus tard dans la saison hivernale, Hotelplan s'attend à une solide demande et a déjà acheté de nombreux contingents de vols vers Kittilä en Laponie finlandaise, Hourghada en Égypte, les Maldives ainsi que les deux îles des Canaries, Tenerife et Grande Canarie.

ol/vj