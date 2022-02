Huit disparus après l'incendie d'un ferry entre la Grèce et l'Italie

ATHENES/ROME (Reuters) - Huit passagers d'un ferry en proie aux flammes étaient toujours portés disparus vendredi après-midi en Méditerranée, tandis que les secours s'efforçaient d'extraire du bateau trois personnes prises au piège, selon les pompiers et l'exploitant du navire.

Au total, 240 passagers et 51 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'Euroferry Olympia, battant pavillon italien et reliant la Grèce à l'Italie, lorsque le feu s'est déclenché au cours de la nuit de jeudi à vendredi. La plupart d'entre eux ont été évacués sur des canots de sauvetage vers l'île grecque de Corfou.

Les pompiers luttaient toujours vendredi après-midi contre les flammes sur le navire, désormais à la dérive dans les eaux territoriales albanaises selon l'exploitant du ferry, Grimaldi Lines.

Au moins dix personnes souffrant de troubles respiratoires ont été hospitalisées à Corfou mais aucun blessé grave n'est à déplorer pour l'instant, a précisé un représentant du ministère grec de la Santé à la télévision nationale.

D'après Grimaldi Lines, la plupart des passagers venaient de Bulgarie, de Roumanie et de Turquie.

L'Euroferry Olympia, qui transportait 153 véhicules, dont une majorité de camions, effectuait une traversée de nuit depuis Igoumenitsa, le plus grand port de la côte occidentale de la Grèce, vers la ville italienne de Brindisi, sur la mer Adriatique, dans les Pouilles.

(Avec la contribution de Karolina Tagaris, Renee Maltezou et Lefteris Papadimas à Athènes et Giulia Segreti à Rome, rédigé par Karolina Tagaris ; version française Jean Terzian, Lou Phily et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)

par Angeliki Koutantou et Giselda Vagnoni