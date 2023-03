Italie: déficit commercial en janvier contre un excédent en décembre

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en janvier un déficit commercial de 4,19 milliards d'euros, contre un excédent de 1,06 milliard en décembre 2022, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

En janvier 2022, le déficit s'était établi à 6,52 milliards.

Le déficit énergétique de l'Italie est lui passé à 7,76 milliards d'euros en janvier contre 7,61 milliards un an plus tôt.

Les exportations ont augmenté de 15,3% sur un an, tirées essentiellement par les marchés hors de l'Union européenne (UE) (+20,5%), celles vers l'UE augmentant de 11,3%.

La hausse des exportations a été particulièrement forte pour les produits pharmaceutiques et botaniques (+53,9%), les machines et équipements (+19,8%), les aliments, boissons et tabac (+17,6%).

Les pays qui ont le plus contribué à l'augmentation des exportations sont la Chine (+137,5%), la France (+17,1%), l'Allemagne (+6,1%), la Turquie (+48,3%), la Suisse (+14,4%) et le Royaume-Uni (+16%).

Les importations ont en revanche augmenté de 8,4% en janvier sur un an.

En décembre, l'Italie avait enregistré un excédent commercial de 1,06 milliard d'euros, contre un déficit de 1,47 milliard d'euros lors du même mois en 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'Italie avait enregistré un déficit commercial de 31 milliards d'euros sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie.

