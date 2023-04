L'Irak réclame des excuses à la Turquie pour l'aéroport de Sulaymaniyah

ERBIL, 8 avril (Reuters) - L'Irak a appelé samedi la Turquie à présenter ses excuses pour ce qu'elle considère comme le bombardement de l'aéroport de Sulaymaniyah, dans le nord de l'Irak, exortant le gouvernement turc à cesser les hostilités sur le sol irakien.

Dans un communiqué, la présidence irakienne écrit que la Turquie n'a aucune justification légale pour "poursuivre son entreprise d'intimidation des civils sous prétexte que des forces qui lui sont hostiles sont présentes sur le sol irakien".

Une attaque de drone a frappé vendredi les environs de l'aéroport de Sulaymaniyah sans causer aucun dommage ni retard ou suspension de vols, a écrit Lawk Ghafuri, responsable des affaires des médias étrangers pour le gouvernement régional kurde (KRG), dans un message posté vendredi soir sur Twitter.

L'attaque est survenue quelques jours après la fermeture par la Turquie de son espace aérien aux avions à destination et en provenance de Sulaymaniyah à cause de ce qu'Ankara considère comme une intensification des activités des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). (Reportage Hatem Maher et Amina Ismail; Version française Elizabeth Pineau)