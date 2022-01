L'OCDE appelle la Suisse à plus d'inclusion dans l'emploi

Zurich (awp) - L'OCDE a recommandé à la Suisse de mieux intégrer les travailleurs âgés et de réduire l'écart de salaires entre hommes et femmes, afin de préserver la compétitivité de son marché du travail.

"Rendre le marché du travail plus inclusif faciliterait la reprise et améliorerait la productivité", a estimé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans sa nouvelle étude sur la Suisse.

Bien que l'institution internationale reconnaisse l'efficacité du marché de l'emploi helvétique et le faible taux de chômage, la pandémie de coronavirus a accentué certains problèmes. L'écart de salaire "considérable" entre hommes et femmes "risque de se creuser encore" et les travailleurs âgés "sont bien plus susceptibles de connaître le chômage de longue durée".

En matière de différences de salaires entre hommes et femmes, l'OCDE a ainsi constaté que la Suisse se situait au-dessus de la moyenne des pays de l'organisation, la Slovénie étant le meilleur élève en la matière et la Turquie le dernier du classement. L'écart de rémunération s'établissait à 15% en 2019, contre environ 11% en moyenne dans l'OCDE.

L'institution souligne également le faible taux d'activité des mères de jeunes enfants, avec un écart d'emploi de 15% par rapport aux hommes, contre environ 18% en moyenne dans les pays membres de l'organisation.

Pour l'OCDE, "accroître l'offre de services de garde d'enfants à un prix abordable demeure une priorité". En Suisse, seulement la moitié des enfants de 3 à 5 ans étaient inscrits dans des établissements d'accueil en 2018, contre 87% pour la moyenne de l'OCDE.

Quant au travail des seniors, "la montée du chômage parmi les travailleurs âgés de 55 à 64 ans depuis le début de la pandémie inquiète". Le risque de chômage de longue durée est beaucoup plus élevé dans cette classe d'âge. Vu l'augmentation des cotisations au deuxième pilier - 7% du salaire pour les 25-34 ans contre 18% pour les seniors - "il faudrait discuter avec les partenaires sociaux de moyens permettant d'introduire une plus grande flexibilité dans le système salarial", a estimé l'organisation.

