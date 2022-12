L'ancien pape Benoît, sa papauté et sa retraite

Voici quelques-uns des événements majeurs de son ministère papal et de sa retraite :

2005 :

19 avril - Le cardinal allemand Joseph Ratzinger, chef du bureau doctrinal du Vatican, est élu pour succéder au pape Jean-Paul II en tant que 265e dirigeant de l'Église catholique romaine. Il choisit le nom de Benoît XVI.

2006 :

9-14 septembre - Le pape visite sa patrie bavaroise. Il déclenche les protestations du monde musulman avec un discours citant un empereur byzantin du 14e siècle qui a déclaré que l'islam n'avait apporté que le mal au monde et qu'il s'était répandu par l'épée. Quelques jours plus tard, Benoît XVI se dit "profondément désolé" de la réaction des musulmans à son discours, qui, selon lui, a été mal compris.

Du 28 novembre au 1er décembre, le voyage du pape en Turquie est une visite de clôture qui comprend des prières avec le grand mufti d'Istanbul face à la Mecque à la Mosquée bleue de la ville.

2007 :

7 juillet - Le pape publie une déclaration permettant de célébrer plus largement l'ancienne messe en latin, une demande des traditionalistes de l'église.

2008 :

5 février. - Le pape modifie une prière latine pour les offices du Vendredi saint célébrés par les catholiques traditionalistes, en supprimant une référence aux Juifs et à leur "aveuglement", mais en les appelant toujours à accepter Jésus.

2009 :

24 janvier - Le pape provoque un tollé en levant les excommunications de quatre évêques ultra-traditionalistes, dont un négationniste de l'Holocauste.

2010 :

6 nov. - Benoît XVI arrive en Espagne pour une visite de deux jours. Il s'attaque à l'avortement et au mariage homosexuel, récemment légalisé en Espagne, lors d'une messe pour consacrer l'église Sagrada Familia de Barcelone, dans une autre critique acerbe de ce qu'il appelle le "sécularisme agressif" de l'Espagne.

2011 :

25 juillet - Le Vatican rappelle son ambassadeur en Irlande après une réprimande sans précédent du Saint-Siège par le parlement irlandais à la suite d'un rapport qui accuse les autorités ecclésiastiques de couvrir des abus sexuels.

2012 :

Tout au long de l'année, la papauté de Benoît XVI est secouée par un scandale baptisé "Vatileaks" dans lequel des documents ayant fait l'objet de fuites montrent des luttes intestines entre les assistants de Benoît XVI et un dysfonctionnement général au cœur de l'administration centrale de l'Église, connue sous le nom de Curie. Le scandale a révélé la corruption financière et des allégations sur l'existence d'un soi-disant "lobby gay" qui utilisait le chantage pour protéger ses membres.

6 oct. - Un tribunal du Vatican déclare l'ancien majordome de Benoît XVI coupable d'avoir volé des documents sensibles et le condamne à un an et demi de prison. Paolo Gabriele a déclaré qu'il avait agi par amour "viscéral" pour l'Église catholique romaine et le pape. Benoît XVI a ensuite gracié Gabriele et le Vatican lui a trouvé un emploi dans un hôpital. Gabriele est décédé en 2020.

2013

11 février - Benoît XVI annonce son intention de démissionner, disant qu'il n'a plus la force physique et mentale de diriger l'Église. L'annonce surprise choque une réunion des cardinaux.

Il s'installe temporairement dans la résidence papale d'été au sud de Rome, puis dans un ancien couvent situé dans les jardins du Vatican, avec son secrétaire, l'archevêque Georg Ganswein, d'autres assistants et du personnel médical.

2022

20 janvier - Un rapport indépendant en Allemagne allègue que Benoît XVI n'a pas agi contre quatre cas d'abus sexuels dans son archidiocèse lorsqu'il était archevêque de Munich entre 1977 et 1982. Le pape Benoît reconnaît plus tard que des erreurs se sont produites et demande pardon.

31 déc. - Benoît XVI meurt dans le monastère Mater Ecclesiae au Vatican où il vivait depuis sa démission.