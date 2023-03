L'opposition turque désigne Kilicdaroglu pour affronter Erdogan lors des élections.

Kilicdaroglu, 74 ans, chef du deuxième plus grand parti du pays, vise à sortir de l'ombre d'Erdogan et à évincer le président après un règne de deux décennies qui a transformé ce pays membre de l'OTAN et grande économie de marché émergente.

"Notre table est la table de la paix. Notre seul objectif est d'amener le pays à des jours de prospérité, de paix et de joie", a déclaré M. Kilicdaroglu, président du Parti républicain du peuple (CHP), à environ 2 000 personnes réunies à Ankara.

"Nous gouvernerons la Turquie avec consultation et consensus".

Les sondages suggèrent que les votes présidentiels et parlementaires dans deux mois seront serrés, le bloc d'opposition ayant une légère avance sur l'alliance gouvernementale.

Le bloc a promis d'inverser de nombreuses politiques d'Erdogan en matière d'économie, de droits civils et d'affaires étrangères dans ce que beaucoup considèrent comme l'élection la plus importante des 100 ans d'histoire de la république.

Ancien fonctionnaire, Kilicdaroglu pourrait tirer parti d'années de crise économique et d'inflation galopante, ainsi que des tremblements de terre dévastateurs du mois dernier dans le sud qui ont fait plus de 46 000 morts et suscité des critiques sur la réaction de l'État.

Pourtant, certains doutent que l'ancien économiste fougueux qui a gravi les échelons en tant que combattant de la corruption puisse vaincre Erdogan, le plus ancien dirigeant de la Turquie dont le charisme en campagne a permis de remporter plus d'une douzaine de victoires électorales.

Les électeurs décideront non seulement qui dirige la Turquie, mais aussi comment elle est gouvernée, où va son économie et quel rôle elle peut jouer pour apaiser le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient.

DRAM DE L'ALLIANCE

Les perspectives de Kilicdaroglu pourraient être stimulées par un accord de dernière minute conclu lundi pour réunifier le bloc d'opposition qui s'était divisé vendredi lorsque le grand parti de droite IYI s'est opposé à sa candidature.

Après 72 heures tendues, l'alliance s'est réunie à nouveau lundi et a accepté une proposition de l'IYI selon laquelle Ekrem Imamoglu et Mansur Yavas, les populaires maires CHP d'Istanbul et d'Ankara respectivement, seraient nommés vice-présidents.

Kilicdaroglu, dans son discours lundi en fin de journée, a déclaré que les dirigeants des cinq autres partis d'opposition seraient également vice-présidents.

Reflétant les inquiétudes quant à la capacité de Kilicdaroglu à gagner, le leader de l'IYI, Meral Aksener, avait quitté l'alliance vendredi, déclarant qu'elle devrait choisir l'un des maires pour affronter Erdogan car ils s'en sortiraient mieux.

Mais elle est revenue lundi.

"Il s'agit d'un coup politique massif contre Erdogan et devrait donner à l'opposition une victoire décisive au premier tour du 14 mai", a déclaré Hakan Akbas, directeur général de Strategic Advisory Services, un cabinet de conseil politique basé à Istanbul.

VOTE HISTORIQUE

Même avant les tremblements de terre, Erdogan avait vu sa popularité chuter dans un contexte de crise du coût de la vie où l'inflation a grimpé jusqu'à 85%. Mais les sondeurs ont déclaré vendredi qu'Erdogan et le parti AKP (AKP) semblaient avoir largement conservé leur soutien.

Erdogan n'a jamais été confronté à une menace électorale sérieuse depuis l'élection de son AKP en 2002. Depuis lors, il a de plus en plus façonné la Turquie selon sa vision d'une société pieuse et conservatrice et d'une puissance militaire régionale affirmée.

L'opposition s'est engagée à révoquer la puissante présidence exécutive qu'il a créée, à ramener la Turquie à la démocratie parlementaire et à restaurer l'indépendance d'une banque centrale qui a mis en œuvre son appel à des taux d'intérêt bas - stimulant la croissance économique mais faisant s'effondrer la lire et alimentant l'inflation.

L'opposition coopère plus étroitement depuis qu'elle a réussi en 2019 à prendre le contrôle d'Istanbul, d'Ankara et d'autres grandes villes à l'AKP lors des élections.

"Je suis ici pour assister à l'histoire en train de se faire", a déclaré Devlet Kus, enseignant à la retraite, qui a assisté à la cérémonie d'annonce de candidature.

"Tout va changer pour le mieux et notre pays sera libre. Nos enfants vivront dans un pays plus libre et plus heureux lorsque l'opposition aura gagné."