La Grande-Bretagne renforce l'aide à la Syrie et à la Turquie après les tremblements de terre

"Compte tenu de l'ampleur des tremblements de terre et des difficultés d'accès aux zones touchées dans le nord-ouest de la Syrie, le Royaume-Uni fournira aux Casques blancs des fonds supplémentaires pour les aider dans leurs importantes opérations de recherche et de sauvetage", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Séparément, le ministère de la défense a déclaré tard jeudi qu'il enverrait un hôpital de campagne, une équipe de soutien aérien de soins intensifs et un avion en Turquie pour aider à fournir des soins d'urgence aux survivants du tremblement de terre dans ce pays.

Ses avions militaires Hercules C130 seront utilisés pour déplacer les blessés en Turquie, a précisé le ministère.

"Le Royaume-Uni se tient prêt à aider nos proches alliés et amis dans cette terrible période", a déclaré le ministre de la défense, Ben Wallace. "Nous garderons les options ouvertes pour une assistance supplémentaire si nécessaire".

La Grande-Bretagne a envoyé d'autres aides dans la région cette semaine, notamment des articles tels que des tentes et des couvertures et 76 spécialistes et équipements de recherche et de sauvetage.

