La Jordanie a déclaré, avant une réunion vendredi pour discuter de la réadmission de la Syrie au sein de la Ligue arabe, qu'elle faisait pression en faveur d'un plan de paix arabe commun qui pourrait mettre fin aux conséquences dévastatrices du conflit syrien qui dure depuis plus de dix ans, selon une source proche de la question.

Ce plan sera examiné lors d'une réunion que l'Arabie saoudite accueillera à Djeddah et à laquelle participeront les ministres des affaires étrangères d'Irak, de Jordanie, d'Égypte et des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), afin de discuter du lancement d'un rôle arabe de premier plan après des années d'efforts internationaux infructueux pour résoudre ce conflit sanglant, a-t-il ajouté.

La Syrie a été suspendue de la Ligue arabe en réponse à la répression brutale des manifestations pacifiques par le président syrien Bachar al Assad.

Le royaume a proposé de former un groupe arabe conjoint qui "engagerait directement le gouvernement syrien sur un plan détaillé pour mettre fin au conflit", a déclaré à Reuters le responsable qui a requis l'anonymat.

"La feuille de route détaillée traite de toutes les questions clés et de la résolution de la crise afin que la Syrie puisse restaurer son rôle dans la région et réintégrer la Ligue arabe", a-t-il ajouté.

La Jordanie a été l'un des premiers États arabes à s'opposer à M. Assad sur la gestion du conflit sanglant et a déclaré, après qu'il eut repris le contrôle de la situation il y a près de deux ans, qu'il était nécessaire de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvait le conflit.

L'approche "pas à pas" visant à mettre fin à la crise et à permettre à la Syrie de réintégrer la Ligue arabe constitue la base de la feuille de route d'inspiration jordanienne, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que son pays accueille 1,3 million de Syriens qui ont trouvé refuge et qui sont encore sous le choc de la crise.

La feuille de route était cruciale pour "s'attaquer aux conséquences humanitaires, sécuritaires et politiques du conflit, a ajouté le haut fonctionnaire.

Des centaines de milliers de personnes sont mortes dans la guerre, qui a attiré de nombreuses puissances étrangères et divisé le pays.

Le ministre des affaires étrangères, Ayman Safadi, a évoqué le plan de paix avec M. Assad lors de leur rencontre à Damas en février, première visite d'un haut fonctionnaire jordanien depuis le début du conflit syrien.

Boudés par l'Occident, Abu Dhabi et Oman ont également reçu M. Assad alors que la normalisation s'est accélérée ailleurs dans la région à la suite d'un tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie.

L'Arabie saoudite, qui s'oppose depuis longtemps à une normalisation avec M. Assad, a déclaré qu'après un rapprochement avec l'Iran, principal allié régional de la Syrie, une nouvelle approche était nécessaire avec Damas.

Riyad a invité le ministre syrien des affaires étrangères, Faisal Mekdad, à s'entretenir avec lui mercredi, lors d'une visite historique, et les deux pays ont convenu de rouvrir bientôt leurs ambassades.

La Jordanie a fait part de ce plan à son allié Washington et aux principaux pays européens, a déclaré le responsable, ajoutant qu'une question majeure à aborder était le retour des millions de réfugiés qui ont fui la Syrie et dont beaucoup craignent des représailles s'ils rentrent chez eux.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il était essentiel d'obtenir le soutien de l'Occident pour mettre fin à la crise et lever les sanctions américaines et européennes contre la Syrie afin de permettre une reconstruction massive de ce pays déchiré par la guerre et de répondre à ses besoins humanitaires urgents.

Le plan prévoit également une réconciliation nationale et que Damas rende compte du sort de dizaines de milliers de personnes disparues pendant le conflit, dont beaucoup seraient mortes dans des centres de détention, selon des groupes de défense des droits de l'homme occidentaux.

La présence de "milices sectaires", une référence aux milices chiites pro-iraniennes dirigées par le Hezbollah, constitue une préoccupation majeure pour la Jordanie et les États arabes, a ajouté le fonctionnaire. La Syrie devrait également prendre des mesures pour éradiquer un trafic de drogue de plusieurs milliards de dollars vers la Jordanie et le Golfe à partir de ses frontières méridionales, trafic dont les milices pro-iraniennes seraient à l'origine, selon Amman et Riyad. La Syrie nie toute implication.

"Nous voulons que cette crise prenne fin, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie est essentiel pour la sécurité régionale", a déclaré le haut fonctionnaire.