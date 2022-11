La Turquie attribue l'explosion d'Istanbul à des militants kurdes et arrête 22 personnes, dont le poseur de bombe.

Soylu a déclaré que l'ordre de l'attaque sur l'avenue Istiklal d'Istanbul avait été donné à Kobani, une ville du nord de la Syrie, où les forces turques ont mené des opérations contre la milice kurde syrienne YPG ces dernières années.

"Nous avons évalué que l'instruction pour l'attaque venait de Kobani", a déclaré M. Soylu, ajoutant que le kamikaze était passé par Afrin, une autre région du nord de la Syrie.

"La personne qui a perpétré l'incident, qui a laissé la bombe, a été arrêtée. Auparavant, environ 21 autres personnes avaient été placées en détention", a déclaré Soylu.

Les journaux télévisés ont montré des images d'une personne, qui semblait être une femme, laissant un paquet sous un parterre de fleurs surélevé dans l'avenue Istiklal, un endroit populaire pour les acheteurs et les touristes, avec une ligne de tramway qui court le long de la rue.

Cinquante personnes sont sorties de l'hôpital après l'attaque de dimanche, qui a suscité des inquiétudes quant au fait que la Turquie pourrait être la cible d'autres attentats à la bombe et attaques, comme la série d'attentats qu'elle a subis entre mi-2015 et 2017.

Istanbul a été ciblée dans le passé par des militants kurdes, islamistes et gauchistes. Une ramification du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a revendiqué des attentats jumeaux à la bombe devant un stade de football d'Istanbul en décembre 2016, qui ont tué 38 personnes et en ont blessé 155.

Parmi les blessés de dimanche, deux des cinq personnes traitées en soins intensifs étaient dans un état critique, a indiqué le bureau du gouverneur d'Istanbul. Elles faisaient partie des 31 blessés encore hospitalisés.

Des centaines de personnes ont fui l'avenue historique Istiklal après l'explosion dimanche, tandis que les ambulances et la police se précipitaient. La zone, dans le quartier de Beyoglu de la plus grande ville de Turquie, avait été bondée comme d'habitude pendant le week-end avec des acheteurs, des touristes et des familles.

Des images vidéo obtenues par Reuters ont montré le moment où l'explosion s'est produite à 16h13 (1313 GMT), envoyant des débris en l'air et laissant plusieurs personnes allongées sur le sol, tandis que d'autres s'éloignaient en titubant.

Les six personnes tuées dans l'attaque étaient toutes des citoyens turcs.

Ankara affirme que les YPG, que Washington a soutenus en Syrie, sont une aile du PKK.

La Turquie a mené trois incursions dans le nord de la Syrie contre les YPG, dont la dernière en 2019, saisissant des centaines de kilomètres de terrain. Le président Tayyip Erdogan a déclaré cette année que la Turquie ciblerait à nouveau les YPG.

Le PKK mène une insurrection contre l'État turc depuis 1984 et plus de 40 000 personnes ont été tuées dans les affrontements. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis.

Les condamnations de l'attaque et les condoléances pour les victimes ont afflué de plusieurs pays dont l'Azerbaïdjan, la Grande-Bretagne, l'Égypte, la Grèce, l'Italie, le Pakistan et l'Ukraine.