La Turquie empêche les migrants syriens de passer en Grèce, selon un membre du groupe

"Nous voulions traverser la frontière et ils ont refusé. Il y avait environ 600 personnes dans le convoi. Nous avons été bloqués", a déclaré à Reuters le représentant du groupe depuis la ville turque d'Ipsala, en requérant l'anonymat.

Des séquences vidéo filmées par les migrants montrent le personnel de sécurité turc en train de traîner les migrants qui s'étaient rassemblés avec leurs sacs dans une zone rurale. Le représentant a déclaré que l'incident avait eu lieu mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la date à laquelle la vidéo a été filmée, mais le lieu était identifiable sur l'autoroute menant à la frontière gréco-turque.

Le bureau du gouverneur d'Edirne, qui couvre la ville d'Ipsala, n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'incident.

Le week-end dernier, la police grecque a déclaré avoir secouru 92 migrants illégaux qui ont été découverts nus, et certains avec des blessures, près de la frontière nord avec la Turquie.

Ils ont déclaré qu'une enquête menée par la police grecque et des fonctionnaires de l'agence frontalière de l'UE, Frontex, a trouvé des preuves que les migrants ont traversé une rivière vers le territoire grec dans des canots pneumatiques en provenance de Turquie.

Ankara a rejeté les accusations selon lesquelles elle les avait maltraités et a accusé la Grèce de couvrir ses propres mauvais traitements à leur égard.

La Grèce était en première ligne de la crise migratoire européenne en 2015 et 2016, lorsqu'environ un million de réfugiés fuyant la guerre et la pauvreté en Syrie, en Irak et en Afghanistan sont arrivés en Europe par la Grèce, principalement via la Turquie.

Le nombre d'arrivées a diminué depuis lors. Mais les autorités grecques ont déclaré avoir récemment constaté une augmentation des tentatives d'arrivée par la frontière terrestre turque et les îles grecques.