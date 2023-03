La Turquie fait face à un défi "dépassant l'entendement" pour déblayer les décombres du tremblement de terre

Le tremblement de terre du 6 février et ses répliques ont laissé au moins 156 000 bâtiments complètement effondrés ou endommagés au point de devoir être démolis, selon les autorités turques, et des quartiers entiers de villes réduits à l'état de béton et d'acier brisés.

Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les 116 à 210 millions de tonnes de gravats qui en résultent équivalent à une superficie de 100 km carrés (40 miles carrés), s'ils étaient empilés à une hauteur d'un mètre. C'est à peu près la taille de Barcelone.

Le président turc Tayyip Erdogan, confronté à une élection qui se tiendra probablement le 14 mai, s'est engagé à reconstruire les maisons dans un délai d'un an, bien que les experts aient prévenu que la sécurité devait passer avant la vitesse.

Un responsable a déclaré que les appels d'offres et les contrats étaient déjà terminés pour certains projets et que la sécurité ne serait pas compromise.

Dans de nombreuses villes, les équipes de secours ont été remplacées par des milliers de camions et d'excavatrices qui s'attaquent aux montagnes de béton. Les travailleurs de la ville d'Antakya, dans la province de Hatay, ont déclaré qu'il faut parfois plusieurs jours pour déblayer les débris d'un seul bâtiment.

"L'ampleur du défi dépasse presque l'entendement", a déclaré Louisa Vinton, représentante résidente du PNUD, dans un communiqué. Le PNUD a déclaré que la catastrophe a généré au moins 10 fois plus de décombres que le dernier grand tremblement de terre turc de 1999.

Une grande partie des gravats qui ont été enlevés jusqu'à présent ont été stockés dans des décharges temporaires à proximité, ce qui suscite des inquiétudes quant à la contamination. On craint que les anciens matériaux de construction contiennent de l'amiante, une fibre cancérigène interdite dans de nombreux pays, y compris en Turquie, ont déclaré plusieurs experts à Reuters.

Le vice-ministre de l'Environnement, Mehmet Emin Birpinar, a déclaré dans un tweet que des systèmes de suppression des poussières étaient utilisés pour empêcher la circulation de substances nocives comme l'amiante.

Les journalistes de Reuters ont observé certains camions à eau arrosant les débris au fur et à mesure qu'ils étaient soulevés dans les camions dans des villes comme Antakya et Osmaniye, mais dans de nombreux autres cas, il n'y avait pas de telles mesures. Birpinar n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

AVERTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

La proximité et la commodité sont un facteur principal dans le choix de l'emplacement des décharges, selon trois personnes travaillant directement dans l'enlèvement des gravats dans la ville d'Antakya, dans le sud du pays.

Mais Ahmet Kahraman, président de la Chambre des ingénieurs environnementaux, a déclaré que l'endroit où les débris sont stockés nécessite une "étude méticuleuse" par des experts en géologie et en environnement.

Certains militants écologistes et politiciens de l'opposition mettent en garde contre le fait qu'un déblaiement inapproprié des décombres pourrait conduire à une catastrophe écologique. Au moins un site, visité par Reuters, était une zone boisée.

"Jeter des gravats dans la ville, les oliveraies et les lits de ruisseaux sans les décomposer et les recycler provoque de nouvelles catastrophes écologiques", a déclaré Gokhan Gunaydin, du parti d'opposition CHP.

M. Birpinar a déclaré sur Twitter vendredi dernier que les zones choisies pour l'élimination des débris à Hatay étaient éloignées des zones agricoles et résidentielles, ainsi que des zones humides et des zones protégées.

Jusqu'à présent, 19 sites temporaires ont été identifiés à Hatay, avec une superficie totale équivalente à 200 terrains de football et 150 000 mètres cubes de gravats sont déplacés par jour, a-t-il ajouté.

Cette semaine, des centaines de camions de gravats se sont rendus dans les collines à l'est d'Antakya, les déchargeant dans des sites proches de la verdure luxuriante et des oliviers.

Altan Arslan, un homme de 51 ans qui possède une usine de briques et de blocs de ciment, a déclaré qu'il avait fait don de son terrain au gouvernement pour qu'il l'utilise pour stocker les gravats après le séisme.

Il a dit que des milliers de camions arrivaient chaque jour et que les décombres avaient pris la forme d'un énorme monticule. Les bulldozers ont ensuite aplati les déchets et les ont poussés vers le flanc d'une falaise, envoyant certains débris dégringoler dans la vallée et créant de gros nuages de poussière.

"Nous aurons peut-être besoin de quelques autres champs comme celui-ci, car la destruction est énorme", a déclaré Arslan, alors que les excavateurs jetaient du béton brisé près de piles de nouveaux blocs de ciment dans sa cour.

La population locale était bien trop traumatisée immédiatement après le séisme pour s'inquiéter de l'endroit où les gravats étaient jetés, a-t-il ajouté.

Son usine a contribué à la construction d'Antakya, mais le terrain sur lequel elle se trouvait est désormais devenu le cimetière de la ville.

"Nous étions très heureux en construisant cette ville, mais la voir s'effondrer comme ça...". Il a mis sa main sur son visage et a sangloté.