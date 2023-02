La Turquie intensifie l'enquête sur les bâtiments effondrés et ordonne l'arrestation de 113 personnes.

Le vice-président Fuat Oktay a déclaré cette nuit que 131 suspects avaient été identifiés à ce jour comme responsables de l'effondrement de certains des milliers de bâtiments rasés dans les 10 provinces touchées par les secousses au début de lundi dernier.

"Des ordres de détention ont été émis pour 113 d'entre eux", a déclaré Oktay aux journalistes lors d'un briefing au centre de coordination de la gestion des catastrophes à Ankara.

"Nous suivrons cela méticuleusement jusqu'à la fin de la procédure judiciaire nécessaire, en particulier pour les bâtiments qui ont subi de lourds dégâts et ceux qui ont fait des morts et des blessés."

Il a déclaré que le ministère de la justice avait créé des bureaux d'enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre dans les provinces de la zone sismique pour enquêter sur les décès et les blessures.

Le ministre de l'environnement, Murat Kurum, a déclaré que 24 921 bâtiments dans la région s'étaient effondrés ou avaient subi de lourds dégâts lors du séisme, sur la base d'évaluations de plus de 170 000 bâtiments.

Les sauveteurs cherchaient encore des survivants dans les décombres du séisme, six jours après la catastrophe, qui a touché certaines parties de la Syrie et de la Turquie. Le nombre de morts a dépassé les 28 000 et on s'attend à ce qu'il augmente encore.

Les partis d'opposition ont accusé le gouvernement du président Tayyip Erdogan de ne pas appliquer les réglementations en matière de construction et de mal dépenser les taxes spéciales prélevées après le dernier grand tremblement de terre de 1999 afin de rendre les bâtiments plus résistants aux séismes.

Erdogan a déclaré que l'opposition ne faisait que raconter des mensonges et répandre des calomnies pour salir le gouvernement, entravant les investissements au lieu de faire face à la corruption dans les municipalités dirigées par l'opposition.

Au cours de la période de 10 ans qui s'est terminée en 2022, la Turquie a perdu 47 places dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, pour atteindre la 101e place, après avoir atteint la 54e place sur 174 pays en 2012.

Les procureurs d'État d'Adana ont ordonné la détention de 62 personnes dans le cadre d'une enquête sur l'effondrement de bâtiments, tandis que les procureurs ont demandé l'arrestation de 33 personnes à Diyarbakir pour la même raison, a rapporté l'agence de presse publique Anadolu.

Elle a précisé que huit personnes avaient été arrêtées à Sanliurfa et quatre à Osmaniye en rapport avec des bâtiments détruits qui présenteraient des défauts, comme des colonnes enlevées.

La police a retenu le promoteur d'un complexe résidentiel qui s'est effondré à Antakya à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion pour le Monténégro vendredi soir et il a été officiellement arrêté samedi, selon Anadolu.

Le complexe résidentiel haut de gamme de 12 étages avait été achevé il y a dix ans et contenait 249 appartements. Il n'y avait aucune information sur les victimes dans ce bâtiment.

L'homme arrêté a déclaré aux procureurs qu'il ne savait pas pourquoi le complexe s'était effondré et que son désir de se rendre au Monténégro n'avait aucun rapport, a rapporté Anadolu.

"Nous avons rempli toutes les procédures prévues par la législation", a-t-il déclaré, cité par Anadolu, dans sa déclaration. "Toutes les licences ont été obtenues".