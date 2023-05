La Turquie, la Syrie, la Russie et l'Iran tiennent des discussions au plus haut niveau depuis la guerre en Syrie

Les ministres des affaires étrangères de la Turquie, de la Syrie, de la Russie et de l'Iran se sont rencontrés à Moscou mercredi, dans le cadre des négociations de plus haut niveau à ce jour sur la reconstruction des liens entre Ankara et Damas après des années d'animosité pendant la guerre civile en Syrie.

Dans un tweet, le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré avoir souligné lors de la réunion la nécessité de "coopérer dans la lutte contre le terrorisme et de travailler ensemble pour établir les bases du retour des Syriens". La Turquie accueille plus de 3,5 millions de réfugiés de la Syrie voisine. M. Cavusoglu a également déclaré que "l'avancement du processus politique en Syrie et la protection de l'intégrité territoriale de la Syrie" étaient les autres questions abordées. La Turquie, membre de l'OTAN, a soutenu l'opposition politique et armée au président syrien Bachar el-Assad pendant les 12 années de guerre civile, et a envoyé ses propres troupes dans le nord du pays. Le nord-ouest de la Syrie comprend une portion de territoire tenue par des milices rivales, dont des groupes armés radicaux et des factions djihadistes soutenues par la Turquie. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si la réunion avait débouché sur des résultats concrets. Les ministres de la défense syrien et turc s'étaient entretenus à Moscou en décembre. Moscou est le principal allié d'Assad et la Russie a encouragé une réconciliation avec Ankara. Mais Damas exige le retrait total des troupes turques pour rétablir les relations.