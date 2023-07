Le président turc Tayyip Erdogan a accepté lundi de soutenir la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN, une décision qui élargira l'alliance militaire et renforcera son flanc baltique alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine.

M. Erdogan a accepté de transmettre la demande d'adhésion au parlement, ce qui semble mettre fin à des mois de conflit sur une question qui a suscité des tensions au sein de l'Union européenne.

Voici les principales citations concernant l'accord et les réactions qu'il a suscitées :

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN, JENS STOLTENBERG

"Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède à la grande assemblée nationale dès que possible et de travailler en étroite collaboration avec l'assemblée pour assurer la ratification", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

DÉCLARATION À L'ISSUE DE LA RÉUNION TURQUIE-SUÈDE-OTAN

"La Turquie et la Suède chercheront à maximiser les possibilités d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux. La Suède soutiendra activement les efforts visant à redynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, notamment la modernisation de l'union douanière UE-Turquie et la libéralisation des visas".

PREMIER MINISTRE SUÉDOIS ULF KRISTERSSON

"Je pense que nous avons eu une très bonne réponse aujourd'hui et que nous avons fait un grand pas vers l'adhésion", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, JOE BIDEN

"Je salue la déclaration faite ce soir par la Turquie, la Suède et le secrétaire général de l'OTAN", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Je suis prêt à travailler avec le président Erdogan et la Turquie pour renforcer la défense et la dissuasion dans la région euro-atlantique.

LE MINISTRE BRITANNIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JAMES CLEVERLY

"Il est dans l'intérêt de tous que la Suède rejoigne l'OTAN. Son adhésion nous rend tous plus sûrs. Le Royaume-Uni se félicite des mesures prises aujourd'hui par la Turquie pour se rapprocher de cet objectif", a-t-il écrit sur Twitter.