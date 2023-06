La banque centrale turque a déclaré jeudi que le resserrement monétaire serait renforcé autant que nécessaire de manière opportune et graduelle jusqu'à ce qu'une amélioration significative des perspectives d'inflation soit atteinte, en augmentant les taux de 8,5 % à 15 %.

La banque a également déclaré qu'elle simplifierait et améliorerait le cadre micro et macroprudentiel existant afin d'accroître la fonctionnalité des mécanismes de marché et de renforcer la stabilité macrofinancière.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, elle a indiqué que le processus de simplification serait progressif et guidé par des analyses d'impact.

"Le comité a décidé d'entamer le processus de resserrement monétaire afin de mettre en place le plus rapidement possible le processus de désinflation, d'ancrer les attentes en matière d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix", a déclaré le comité après sa première réunion sous la direction du gouverneur nouvellement nommé Hafize Gaye Erkan.