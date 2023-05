La livre turque est tombée à son plus bas niveau depuis deux mois, alors que les marchés financiers ont commencé à s'échanger après les élections présidentielles et parlementaires de dimanche, la course à la présidence semblant se diriger vers un second tour.

La monnaie s'est affaiblie jusqu'à 19,70 pour un dollar avant de reprendre une partie de ses pertes à 19,66, s'acheminant vers sa pire séance depuis le début du mois de novembre.

Ce niveau n'est pas loin des 19,80 qu'elle a atteint début mars après les tremblements de terre meurtriers de février.

Les partis du président sortant Tayyip Erdogan et de son rival de l'opposition Kemal Kilicdaroglu revendiquaient la tête du scrutin, mais des sources dans les deux camps ont admis qu'ils pourraient ne pas atteindre le seuil de 50 % pour l'emporter haut la main.

Le vote présidentiel décidera non seulement de la personne qui dirigera la Turquie et façonnera la politique étrangère de ce pays membre de l'OTAN de 85 millions d'habitants, mais aussi de la manière dont il sera gouverné et de son avenir économique dans un contexte de crise profonde du coût de la vie.

"Il est difficile de prévoir un scénario positif pour le marché émergeant du double vote d'aujourd'hui en Turquie", a écrit Wolfgango Piccoli chez Teneo dans une note à ses clients.

Les analystes s'attendent à ce que la lire subisse des ajustements importants à la suite des élections, après des années de déséquilibres économiques et de politique monétaire peu orthodoxe.

JPMorgan prévoit que la lire pourrait s'affaiblir jusqu'à des niveaux de 24-25 pour un dollar. Goldman Sachs a déclaré dans une note publiée ces derniers jours que ses calculs montraient que le marché estimait que la lire devrait s'affaiblir de 50 % au cours des douze prochains mois, y compris une forte dévaluation après les élections.

La lire, qui est sujette à de fortes fluctuations avant les heures normales d'ouverture des marchés, s'est affaiblie de 5 % depuis le début de l'année.

La monnaie a perdu près de 95 % de sa valeur au cours des quinze dernières années, les politiques économiques de ruée vers le sucre ayant entraîné des cycles spectaculaires d'expansion et de récession, ainsi que des épisodes d'inflation galopante et des turbulences sur le marché des changes.

Un second tour est prévu pour le 28 mai.