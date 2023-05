La lire turque a atteint son plus bas niveau historique lundi, la victoire du président Tayyip Erdogan aux élections du week-end ayant ébranlé les investisseurs, tandis que la plupart des devises latino-américaines ont progressé en raison des attentes des États-Unis d'éviter un défaut de paiement de la dette.

La lire, en difficulté, a chuté de 0,6 % pour atteindre un nouveau niveau record de 20,10 pour un dollar, ajoutant à sa chute de 7 % depuis le début de l'année et à un effondrement de 90 % au cours de la dernière décennie. Les bourses d'Istanbul ont toutefois progressé ce jour-là.

La réélection d'Erdogan prolonge son règne d'une troisième décennie, lui accordant cinq années supplémentaires pour mener des politiques de plus en plus autoritaires qui ont polarisé la Turquie, qui est aux prises avec une crise du coût de la vie, une monnaie en chute libre et des réserves étrangères épuisées.

"Une victoire d'Erdogan ne propose aucun réconfort à aucun investisseur étranger", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer. "Une crise douloureuse affectant tous les actifs se prépare, avec une inflation très élevée, des taux d'intérêt très bas et l'absence de réserves étrangères nettes.

Les investisseurs s'inquiètent de l'imminence d'une crise économique, en raison de l'inflation galopante et d'une éventuelle prolongation des politiques peu orthodoxes d'Erdogan, qui ont consisté à réduire les taux d'intérêt pour freiner la flambée des prix.

"La vente à découvert de la TRY reste incroyablement chère, mais l'approche privilégiée par le président, qui consiste à réduire les taux pour lutter contre l'inflation, la rendra probablement moins chère en temps utile", a noté Elsa Lignos, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets.

Pendant ce temps, la plupart des devises latino-américaines ont augmenté face à un dollar plus faible après que le président américain Joe Biden ait finalisé un accord budgétaire avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars jusqu'au 1er janvier 2025, et a déclaré que l'accord était prêt à être soumis au Congrès pour un vote.

Les volumes d'échanges ont toutefois été faibles, les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de plusieurs pays européens étant fermés. Les principaux marchés boursiers d'Amérique latine ont été mitigés. La Bovespa brésilienne a perdu 0,5 %, tandis que le S&P IPSA chilien a légèrement augmenté.

Dans un contexte de baisse généralisée du dollar, le peso mexicain a augmenté d'un demi pour cent pour atteindre 17,55 dollars, tandis que le real brésilien s'est stabilisé à 4,99 dollars.

Les économistes s'attendent à ce que l'indice d'inflation brésilien atteigne 5,71 % à la fin de l'année, selon la prévision médiane d'une enquête hebdomadaire de la banque centrale, en baisse par rapport aux 5,80 % de la semaine précédente.

Le ministre des finances, Fernando Haddad, a déclaré vendredi que le pays était sur le point d'entrer dans un cycle de baisse des taux d'intérêt, soulignant que l'inflation se comportait mieux. (Reportage de Sruthi Shankar et Amruta Khandekar à Bengaluru, édition d'Alistair Bell)