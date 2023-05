La lire turque s'est affaiblie pour atteindre un niveau record face au dollar jeudi, après que l'avance du président sortant Tayyip Erdogan aux élections présidentielles ait surpris les marchés, tandis que les obligations souveraines en dollars du pays se sont stabilisées après une déroute post-électorale de trois jours.

Le coût de l'assurance de la dette du pays contre un défaut de paiement a légèrement baissé, mais les marchés d'actions et les valeurs bancaires ont subi de nouvelles pertes dans les échanges de l'après-midi.

Le score plus élevé que prévu d'Erdogan lors du scrutin de dimanche a ébranlé les marchés qui pariaient sur la fin de son règne de plus de deux décennies et des politiques économiques peu orthodoxes qui l'ont caractérisé.

Erdogan affrontera son adversaire Kemal Kilicdaroglu lors d'un second tour le 28 mai.

La lire s'est affaiblie jusqu'à un niveau record de 19,8050 pour un dollar à 1904 GMT, portant ses pertes depuis l'élection à plus de 1 %. La monnaie a perdu 44 % en 2021 et 30 % en 2022 en raison d'une série de réductions des taux d'intérêt malgré une inflation élevée qui faisaient partie de la stratégie économique peu orthodoxe d'Erdogan.

L'obligation 2045 a gagné près d'un cent pour s'échanger à un peu plus de 70 cents sur le dollar à 1300 GMT, selon les données de Tradeweb.

Après trois jours consécutifs de pertes, de nombreuses émissions à plus longue échéance ont perdu plus de 10 cents par rapport à la clôture de vendredi et certaines se négocient sous la barre des 70 cents, que les analystes considèrent généralement comme le seuil du territoire en difficulté.

Les swaps de défaut de crédit, qui mesurent le coût de l'assurance de la dette du pays contre le défaut de paiement, ont diminué de 8 points de base (pb) en milieu d'après-midi, pour atteindre 684 pb, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Plus tôt dans la journée, ils avaient atteint 696, contre environ 480 points de base avant l'élection.

Le principal indice des valeurs bancaires turques a perdu 3,64 % supplémentaires jeudi, et était en baisse de 20,7 % par rapport à sa clôture avant les élections, tandis que l'indice global des actions a clôturé en baisse de 3,43 % sur la journée.

Par ailleurs, les données de la banque centrale ont montré que les investisseurs étrangers ont réduit leur exposition aux actions et obligations locales au cours de la période précédant l'élection : leurs avoirs en obligations ont diminué de 31,3 millions de dollars au cours de la semaine du 12 mai, et leurs avoirs en actions ont diminué de 135,1 millions de dollars.

Les données de la banque centrale ont également montré que les réserves internationales nettes ont baissé à leur plus bas niveau depuis plus de 21 ans, soit 2,33 milliards de dollars, au cours de la semaine du 12 mai, alors que la demande de devises étrangères a augmenté à l'approche des élections.

Les banques turques ont restreint l'accès à certains prêts individuels et reporté les décisions concernant l'extension des prêts aux entreprises suite à de nouvelles réglementations introduites depuis le vote présidentiel non concluant de dimanche et avant le second tour, ont déclaré les banquiers.