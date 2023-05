La lire turque a atteint un nouveau record de faiblesse face au dollar lundi, tandis que les actions ont augmenté après que le président Tayyip Erdogan a décroché la victoire à l'élection présidentielle de dimanche, prolongeant son règne de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

La lire s'est affaiblie jusqu'à 20,065 pour un dollar en début d'échanges européens, dépassant le précédent record atteint vendredi.

La lire s'est effondrée d'environ 7 % depuis le début de l'année et a perdu plus de 90 % de sa valeur au cours de la dernière décennie, l'économie étant en proie à des cycles d'expansion et de récession et à des épisodes d'inflation galopante.

Depuis la crise monétaire de 2021, les autorités turques jouent un rôle de plus en plus actif sur les marchés des changes, les mouvements quotidiens étant devenus anormalement faibles et enregistrant principalement un affaiblissement, tandis que les réserves de devises et d'or ont diminué.

"La victoire d'Erdogan a accentué la pression sur la livre turque", a déclaré Benjamin Picton, stratège macroéconomique senior chez Rabobank.

Erdogan l'a emporté malgré des années de turbulences économiques que les critiques attribuent à des politiques économiques peu orthodoxes que l'opposition s'était engagée à inverser.

Entre-temps, les actions ont progressé, l'indice de référence BIST-100 augmentant de 3,5 % et l'indice bancaire de plus de 1 %. La part des gestionnaires d'actifs étrangers détenant des actions turques a diminué ces dernières années et le marché est principalement dirigé par des investisseurs locaux.

"Une victoire d'Erdogan ne propose aucun réconfort aux investisseurs étrangers", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer.

"Seuls les plus optimistes espèrent qu'Erdogan se sente désormais suffisamment décroché politiquement pour revenir à une politique économique orthodoxe."

La victoire surprenante d'Erdogan au premier tour de l'élection du 14 mai a déclenché un effondrement des obligations internationales de la Turquie et une hausse des coûts d'assurance de la dette turque, alors que les espoirs d'un changement de politique économique s'estompent.

La semaine dernière, les obligations en dollars du pays sont tombées à leur plus bas niveau depuis au moins six mois, tandis que le coût de l'assurance de l'exposition à la dette turque par le biais de swaps de défaut de crédit (CDS) a atteint son niveau le plus élevé depuis sept mois.

Lundi, les obligations internationales de la Turquie étaient stables, tandis que les CDS oscillaient autour du niveau de clôture de vendredi.

Les échanges devraient être limités lundi, de nombreux marchés en Europe et aux États-Unis étant fermés pour cause de vacances.