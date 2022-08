La police britannique arrête un homme accusé de terrorisme à l'aéroport de Luton

La BBC a rapporté que l'homme arrêté était Aine Davis, qui a été accusé de faire partie d'une cellule de l'État islamique (ISIS) qui a assassiné des otages. Le groupe de quatre hommes, qui étaient avec ISIS en Syrie, était surnommé "Les Beatles" par les otages en raison de leur accent britannique.

Le communiqué de la police n'a pas identifié la personne arrêtée. Il indique qu'un homme a été arrêté "en relation avec des infractions aux sections 15, 17 et 57 de la loi sur le terrorisme de 2000 et a été emmené dans un poste de police du sud de Londres, où il reste actuellement en garde à vue".

La BBC a rapporté que Davis, de Londres, s'est rendu à l'aéroport de Luton après sa libération de prison en Turquie où il purgeait une peine de sept ans et demi pour une condamnation pour terrorisme.

La cellule de l'État islamique a attiré l'attention internationale après avoir publié des vidéos des meurtres de 2012 à 2015 de quatre citoyens américains - les journalistes James Foley et Steven Sotloff et les travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig. Parmi les autres victimes figurent deux travailleurs humanitaires britanniques et deux journalistes japonais.