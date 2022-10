La police grecque trouve des dizaines de migrants nus à la frontière avec la Turquie

Les migrants, tous des hommes, ont été découverts près de la rivière Evros qui marque la frontière entre la Grèce et la Turquie vendredi, a déclaré la police grecque dans un communiqué.

Une enquête menée par la police grecque et des fonctionnaires de l'agence européenne des frontières Frontex, a permis de trouver des preuves que les migrants ont traversé le fleuve pour entrer sur le territoire grec dans des canots pneumatiques en provenance de Turquie, a précisé la police.

"Les policiers des frontières... ont découvert 92 migrants illégaux sans vêtements, dont certains avaient des blessures sur le corps", indique le communiqué. Il n'a pas été précisé comment et pourquoi les hommes avaient perdu leurs vêtements.

Le ministre grec de la migration, Notis Mitarachi, a déclaré dans un tweet que le traitement des migrants par la Turquie était une "honte pour la civilisation". Il a déclaré qu'Athènes attendait d'Ankara qu'elle enquête sur l'incident.

Les autorités turques n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

La Grèce était en première ligne d'une crise migratoire européenne en 2015 et 2016, lorsqu'environ un million de réfugiés fuyant la guerre et la pauvreté en Syrie, en Irak et en Afghanistan sont arrivés dans le pays, principalement via la Turquie.

Le nombre d'arrivées a diminué depuis lors. Mais les autorités grecques ont déclaré avoir récemment constaté une augmentation des tentatives d'arrivée par la frontière terrestre turque et les îles grecques.

La Grèce a exhorté la Turquie à respecter un accord conclu en 2016 avec l'Union européenne, dans lequel Ankara a accepté de contenir le flux de migrants vers l'Europe en échange de milliards d'euros d'aide.

La Turquie affirme avoir renforcé les mesures visant à empêcher le trafic de personnes.