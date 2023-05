Les espoirs des investisseurs d'une reprise des marchés turcs se sont évaporés lundi, après que le président Tayyip Erdogan, en place depuis longtemps, a obtenu une position dominante lors des élections en Turquie.

Cet homme combatif de 69 ans a obtenu de meilleurs résultats que prévu lors du premier tour de dimanche, décrochant ainsi une avance confortable pour le second tour du 28 mai et réduisant à néant les espoirs d'une fin des années d'inflation élevée et de crises monétaires répétées sous Erdogan.

"L'espoir est mort", a déclaré Kieran Curtis, responsable de la dette en monnaie locale des marchés émergents chez Abrdn, à propos des perspectives du principal adversaire d'Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, et d'un changement significatif de politique.

La surperformance d'un autre candidat, le nationaliste Sinan Ogan, dont les électeurs sont susceptibles de se tourner vers Erdogan lors du second tour, devrait sceller le résultat, a-t-il déclaré, ajoutant : "Cela signifie qu'Erdogan est en train de changer de politique : "Cela signifie qu'Erdogan est de retour.

"Nous sommes donc revenus au point de départ et cela signifie que les réserves de change continueront à s'épuiser jusqu'à ce que nous ayons un ensemble de politiques économiques raisonnables", a déclaré M. Curtis.

D'autres, cependant, ont vu une lueur d'espoir dans le fait qu'un résultat contesté et des troubles civils potentiels étaient désormais peu probables, bien que la principale question reste de savoir ce qui nous attend en termes de politiques économiques qui sont devenues de plus en plus non conventionnelles.

La réaction initiale du marché lundi a vu la livre turque tomber à son plus bas niveau depuis deux mois, parallèlement à des baisses plus prononcées des actions bancaires et des obligations d'État libellées en devises fortes.

Selon les analystes, la lire est désormais étroitement gérée, ayant perdu près de 95 % de sa valeur par rapport au dollar au cours des 15 dernières années, tandis que les gestionnaires de fonds internationaux ont vendu des obligations libellées en lire et réduit leurs positions en actions.

"Les cinq prochaines années seront probablement très difficiles pour la Turquie", a déclaré Omotunde Lawal, responsable de la dette d'entreprise des marchés émergents chez Barings, soulignant les divisions au sein de la société et le risque d'une plus grande volatilité de la lire.

"Il y a un risque que le gouvernement ait recours à des mesures telles que la restriction des transactions de change pour les particuliers ou les entreprises en essayant de contrôler le taux de change", a-t-elle ajouté, précisant que cela rendrait la vie des entreprises de plus en plus difficile.

BANQUES

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu'en supposant qu'Erdogan décroche la victoire, la politique fiscale de la Turquie resterait expansionniste car il tient ses promesses de dépenses de campagne pour augmenter les revenus et reconstruire le pays après le tremblement de terre de février.

Auparavant, la banque avait prévu que la lire pourrait chuter jusqu'à 30 pour un dollar sans un retour clair à une politique orthodoxe, mais ses analystes ont souligné que les marchés des "contrats de change à terme" avaient fortement pivoté lundi.

Avec une inflation toujours supérieure à 40 %, on s'attendait à ce que les taux d'intérêt turcs soient portés à 30-40 %, voire à 50 %, par rapport à leur niveau actuel de 8,5 %, si le bloc d'opposition l'avait emporté. Mais cette éventualité n'est plus à l'ordre du jour.

"La continuité des politiques plaide en faveur d'une faible volatilité des taux de change", a ajouté JPMorgan, car l'équipe économique d'Erdogan cherchera à limiter les changements et la volatilité des taux de change.

Bien que la période des vacances d'été atténue souvent la pression sur la lire lorsque les touristes ramènent leurs euros, leurs dollars et leurs livres, Rob Drijkoningen, co-responsable de la dette des marchés émergents chez Neuberger Berman, a déclaré que la question était de savoir ce qui se passerait à plus long terme.

Si les Turcs recommençaient à retirer de l'argent des banques, en particulier l'épargne libellée en dollars, cela pourrait compromettre la capacité du gouvernement à rembourser la dette, même si cela représenterait une perte de contrôle extrême.

Bien que la Turquie ait vu ses emprunts augmenter, son niveau d'endettement par rapport au produit intérieur brut est encore relativement faible, mais cela changerait rapidement si une crise de grande ampleur s'installait.

"Nous assistons à ce film depuis quelques années", a déclaré M. Drijkoningen. "Telle est la réalité : personne ne sait exactement ce qui déclencherait une véritable crise."