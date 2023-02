Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 12.000 morts

KAHRAMANMARAS/ANTAKYA, Turquie (Reuters) - Le bilan des séismes survenus en Turquie et en Syrie a dépassé mercredi les 12.000 morts, alors que le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu près de l'épicentre du tremblement de terre, où il a reconnu certains dysfonctionnements dans la réponse initiale à la catastrophe.

Le président turc a promis que personne ne serait laissé sans abri, alors que les températures sont glaciales dans le sud de la Turquie.

Le bilan des tremblements de terre qui ont touché lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine devrait encore s'alourdir, alors que des milliers d'habitations ont été détruites.

Un premier séisme d'une magnitude de 7,8 s'est produit peu avant l'aube lundi, le plus meurtrier du pays depuis 1999, suivi de dizaines de répliques dont l'une de magnitude 7,7.

En Syrie, les opérations de secours sont compliquées par le mauvais état des infrastructures, endommagées par des années de guerre civile.

L'acheminement de l'aide humanitaire de l'Onu dans le nord-ouest de la Syrie pourrait reprendre jeudi, après avoir été interrompu en raison de la catastrophe, ont annoncé des responsables de l'organisation.

En Turquie, le bilan se portait mercredi à 9.057 morts. En Syrie, au moins 2.950 personnes sont décédées, selon les autorités et les secouristes présents dans les zones rebelles du nord-ouest du pays.

(Avec la contribution de Jonathan Spicer et Ali Kucukgocmen à Istanbul, Khalil Ashawi dans le nord de la Syrie et Tom Perry à Beyrouth, rédigé par Angus MacSwan, Mark Heinrich, Alistair Bell et Stephen Coates; version française Camille Raynaud)

par Mehmet Caliskan, Huseyin Hayatsever et Ece Toksabay