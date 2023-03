Le bilan du tremblement de terre en Turquie dépasse les 45 000 morts - AFAD

Le tremblement de terre et les puissantes secousses qui ont suivi ont fait plus de 108 000 blessés en Turquie et ont laissé des millions de personnes s'abriter dans des tentes ou chercher à se déplacer vers d'autres villes.

Le président Tayyip Erdogan s'est engagé à reconstruire les maisons d'ici un an, mais il faudra de nombreux mois avant que des milliers de personnes puissent quitter les tentes ou les conteneurs, et les files d'attente quotidiennes pour la nourriture, et emménager dans des logements permanents.

Il doit prononcer un discours devant les députés de son parti au pouvoir, l'AK Party, au parlement à 0900 GMT. L'accent sera mis sur le séisme et les élections présidentielles et parlementaires. Celles-ci doivent avoir lieu d'ici juin et représentent le plus grand défi politique auquel Erdogan a été confronté au cours de ses deux décennies de règne.

Plus de 160 000 bâtiments turcs contenant 520 000 appartements se sont effondrés ou ont été gravement endommagés lors de la catastrophe, la pire de l'histoire moderne du pays.

Quelque deux millions de personnes ont été enregistrées comme ayant fui la région, qui a été frappée par plus de 11 000 répliques depuis le séisme initial, a déclaré l'AFAD dans un communiqué.

Elle a indiqué avoir monté plus de 350 000 tentes, avec des villes de tentes établies à 332 endroits dans la région. Des colonies de logements en conteneurs ont été établies dans 162 endroits.

Mardi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'il soutiendrait Ankara dans sa réponse au tremblement de terre.

La Turquie "fait de son mieux" mais a encore besoin du soutien international pour aider les victimes, a déclaré Tedros.