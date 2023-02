Le bilan s'alourdit après un nouveau séisme à la frontière entre la Turquie et la Syrie

Le tremblement de terre de lundi, cette fois d'une magnitude de 6,4, a été centré près de la ville d'Antakya, dans le sud de la Turquie, et a été ressenti en Syrie, en Égypte et au Liban. Il a frappé à une profondeur de 10 km (6,2 miles), a déclaré le Centre sismologique méditerranéen européen (CSME).

CNN Turk a montré une équipe de secours grimpant une échelle pour entrer dans un bâtiment où des personnes avaient été piégées après la dernière secousse. Elle a déclaré que le tremblement de terre a eu lieu alors que des personnes se trouvaient dans le bâtiment déjà endommagé pour récupérer des biens avant qu'il ne soit démoli.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré que 294 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre de lundi soir, dont 18 gravement blessées et transportées dans les hôpitaux d'Adana et de Dortyol.

Les patients ont été évacués de certains établissements de santé qui étaient restés en activité après les secousses massives d'il y a deux semaines, car des fissures étaient apparues dans les bâtiments, a indiqué Mme Koca sur Twitter.

À Samandag, où l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences du pays (AFAD) avait fait état d'un mort lundi, les habitants ont déclaré que d'autres bâtiments s'étaient effondrés, mais que la plupart des habitants de la ville avaient déjà fui après les premières secousses. Des monticules de débris et de meubles abandonnés bordaient les rues sombres et abandonnées.

Muna Al Omar a déclaré qu'elle se trouvait dans une tente dans un parc du centre d'Antakya lorsque le sol a recommencé à se soulever.

"J'ai cru que la terre allait se fendre sous mes pieds", a-t-elle dit lundi, en pleurant et en tenant son fils de 7 ans dans ses bras.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré lors d'une visite en Turquie lundi que Washington apporterait son aide "aussi longtemps qu'il le faudrait", alors que les opérations de sauvetage à la suite du tremblement de terre du 6 février et de ses répliques s'essoufflent et que l'accent est mis sur les abris et les travaux de reconstruction.

Le bilan des tremblements de terre d'il y a deux semaines s'est élevé à 41 156 morts en Turquie, selon l'AFAD lundi, et on s'attend à ce qu'il continue à grimper, avec 385 000 appartements détruits ou sérieusement endommagés et de nombreuses personnes toujours portées disparues.

Le président Tayyip Erdogan a déclaré que les travaux de construction de près de 200 000 appartements dans 11 provinces turques touchées par le séisme commenceraient le mois prochain.

Le total de l'aide humanitaire des États-Unis pour soutenir la réponse aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie a atteint 185 millions de dollars, a déclaré le Département d'État américain.

Parmi les survivants des tremblements de terre, on compte environ 356 000 femmes enceintes qui ont besoin d'un accès urgent aux services de santé, a déclaré l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive.

Parmi elles, 226 000 femmes en Turquie et 130 000 en Syrie, dont environ 38 800 accoucheront au cours du mois prochain. Beaucoup d'entre elles sont réfugiées dans des camps ou exposées à des températures glaciales et luttent pour obtenir de la nourriture ou de l'eau potable.

AIDE À LA SYRIE

En Syrie, déjà brisée par plus d'une décennie de guerre civile, la plupart des décès ont eu lieu dans le nord-ouest, où les Nations Unies ont déclaré que 4 525 personnes avaient été tuées. La zone est contrôlée par des insurgés en guerre contre les forces loyales au président Bashar al-Assad, ce qui complique les efforts d'aide.

Les responsables syriens affirment que 1 414 personnes ont été tuées dans les zones sous le contrôle du gouvernement d'Assad.

L'organisation caritative médicale Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré qu'un convoi de 14 de ses camions était entré dimanche dans le nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie pour participer aux opérations de sauvetage.

Le Programme alimentaire mondial a également fait pression sur les autorités de cette région pour qu'elles cessent de bloquer l'accès de l'aide provenant des zones contrôlées par le gouvernement syrien.

En date de lundi matin, 197 camions chargés d'aide humanitaire de l'ONU étaient entrés dans le nord-ouest de la Syrie par deux postes frontaliers, a déclaré un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

Des milliers de réfugiés syriens en Turquie sont retournés chez eux dans le nord-ouest de la Syrie pour prendre contact avec leurs proches touchés par la dévastation.

Au poste frontière turc de Cilvegozu, des centaines de Syriens ont fait la queue dès tôt lundi pour traverser.

Mustafa Hannan, qui a déposé sa femme enceinte et son fils de 3 ans, a déclaré avoir vu environ 350 personnes attendre.

Cet électricien automobile de 27 ans a déclaré que sa famille partait pour quelques mois après l'effondrement de leur maison à Antakya, profitant d'une promesse des autorités leur permettant de passer jusqu'à six mois en Syrie sans perdre la possibilité de revenir en Turquie.

"J'ai peur qu'ils ne soient pas autorisés à revenir", a-t-il déclaré. "Nous avons déjà été séparés de notre nation. Allons-nous aussi être séparés de nos familles maintenant ? Si je reconstruis ici mais qu'ils ne peuvent pas revenir, ma vie sera perdue."