L'institut statistique turc a déclaré que les importations ont grimpé à 33,61 milliards de dollars en janvier, tandis que les exportations ont augmenté à 19,37 milliards de dollars.

Dans le cadre d'un programme économique dévoilé en 2021, la Turquie vise à passer à un excédent de la balance courante grâce à des exportations plus fortes et des taux d'intérêt bas, malgré une inflation galopante et une monnaie qui a dégringolé ces dernières années.